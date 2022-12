Hiring Apps: इन ऐप्स के जरिए करें Job Search, घर बैठे-बैठे मिलेगी जॉब

नई दिल्ली. हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं, जहां लगभग हर चीज के लिए एक ऐप उपलब्ध है, चाहे वह दोस्तों के साथ बातचीत करना हो, खाना ऑर्डर करना हो, गेम खेलना हो, टिकट बुक करना हो या फिर पार्टी आयोजित करना हो. आज हम ज्यादातर काम ऐप्स की मदद से ही करते हैं. इतना ही नहीं हम अब नौकरी भी ऐप्स के जरिए ही सर्च करते हैं. ऐप्स की मदद से नौकरी ढूंढना पारंपरिक तरीकों के मुकाबले अधिक सुविधाजनक है. आज ऐसे ढेर सारे ऐप हैं जो नौकरी सर्च में आपकी मदद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा ऐप आपकी नौकरी की तलाश के लिए सबसे बेहतर है, अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि आप किस ऐप के जरिए नौकरी पा सकते हैं.

आज हम आपको उन ऐप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो नौकरी सर्च करने में आपकी मदद करते हैं और आप आराम से घर बैठे अपने लिए नौकरी सर्च कर सकते हैं. यह ऐप आपको अपनी ड्रीम कंपनियों के हायरिंग मैनेजरों से जुड़ने की अनुमति देते तो चलिए अब आपको इन ऐप्स के बारे में बताते हैं.

Hirect

Hirect एक टॉप जॉब-सर्च ऐप है क्योंकि यह कंपनी और नौकरी सर्च करने वाले दोनों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है. शुरुआत ऐप का उपयोग आमतौर पर स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस द्वारा किया जाता था, जो अपनी टीम का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन हाल ही में कंपनी ने मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ बेहतर नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है. Hirect सीधे चैट और वीडियो कॉल सुविधाओं की पेशकश करता है.

Indeed

इस लिस्ट में अगला नाम Indeed का है, जो युवा नौकरी चाहने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है. जॉब-हंटिंग ऐप में यूजर्स के अनुकूल इंटरफेस मिलता है, जो आपको आपके लोकेशन के आधार पर नौकरियां सर्च करने की अनुमति देता है. Indeed के जरिए यूजर्स अपनी सुविधा के अनुसार नौकरी के प्रकार और सर्च जैसे फिल्टर भी जोड़ सकते हैं. इसके अलावा यह यूजर्स को ईमेल अलर्ट भी देती है.

WayUp

वेअप को विशेष रूप से उन कॉलेज के ग्रेजुऐट छात्रों के लिए बनाया गया है जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं. यह हायरिंग ऐप एक समय बचाने वाला है, क्योंकि यह उन पदों को दिखाता है जो नौकरी चाहने वाले के एक्सपीरियंस और ऐजूकेशन के हिसाब से उपयुक्त हैं. इस ऐप की मदद से यूजर्स पोस्ट, इंडस्ट्री और लोकेशन के आधार पर नौकरी की तलाश कर सकते हैं. यह ऐप ने केवल फुलटाइम जॉब बल्कि इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब तलाश रहे लोगों की भी मदद करती है.

linkedin

लिंक्डइन एक जाना-माना जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है. नौकरी तलाशने वाले लोग ऐप पर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और हायरिंग मैनेजर्स को अपना काम दिखा सकते हैं. लिंक्डइन यूजर्स को हेडर पर उपलब्ध सर्च बार से सीधे नौकरियों की तलाश करने की अनुमति देता है. यूजर्स सर्च को कम करने के लिए फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस अलावा आप जॉब सर्च में भी फिल्टर भी चुन सकते हैं और जोड़ सकते हैं. गौरतलब है कि लिंक्डइन पर कंपनियां आपसे सीधे संपर्क कर सकती हैं और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती हैं.

Cutshort

कटशॉर्ट एक हायरिंग प्लेटफॉर्म है जो नौकरी चाहने वालों को नौकरी सेलेक्ट करने और आवेदन करने की अनुमति देता है. यह ऐप आपको आपके लोकेशन, स्किल और अनुभव के आधार पर नौकरी सर्च करने की अनुमति देती है.