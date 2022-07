काम की बात : फोन गुम होने पर आसान स्टेप्स में ब्लॉक करें Paytm, Google Pay और PhonePe अकाउंट

हाइलाइट्स

अगर आपको फोन गुम हो गया है, तो सबसे पहले UPI ऐप्स को ब्लॉक करें.

इन ऐप्स को आसान स्टोप्स में ब्लॉक किया जा सकता है.

ऐप्स ब्लॉक करेक आप अपने बैंक अकाउंट को सेव कर सकते हैं.

नई दिल्ली. अगर आप पेमेंट करने के लिए कैश की जगह UPI का उपयोग करते हैं, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है. दरअसल, हम अपने फोन में पर्सनल से लेकर बैकिंग डिटेल्स तक हर चीज सेव कर लेते हैं और अगर गलती से भी फोन कहीं खो जाए या फिर चोरी हो जाए, तो हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है.गौरतलब है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का सपोर्ट करने वाले ऐप्स, यूजर को सीधे अपने बैंक अकाउंट से डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा देते हैं. ऐसे में आपने प्राइवेसी सेटिंग ऑन नहीं की हैं और आपका फोन खो जाए या फोन गलत हाथों में पड़ जाए, तो हो सकता है कि आपका अकाउंट साफ खाली हो जाए.

हालांकि, जब तक आपको अपना फोन वापस नहीं मिल जाता, तब तक किसी दूसरे शख्स को अपने बैंक अकाउंट तक पहुंचने से रोकने सकते हैं और इन ऐप्स को अस्थायी या स्थायी रूप से ब्लॉक कर सकते हैं. अगर आपका फोन खो गया है, तो आप PhonePe, Google Pay और Paytm को तुरंत ब्लॉक कर दें. ताकि किसी को भी आपके अकाउंट तक एक्ससे न मिल सके, तो चलिए आपको बताते है कि आप इन ऐप्स को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं.

गूगल पे कैसे करें ब्लॉक

गूगल पे यूजर्स कस्टमर सर्विस तक पहुंचने के लिए 18004190157 डायल कर सकते हैं. यहां एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि आपके गूगल पे खाते को ब्लॉक करने में आपकी सहायता करेगा. वैकल्पिक रूप से, यदि आप एक एंड्रॉयड डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो आप किसी को भी गूगल पे ऐप और अपने गूगल अकाउंट को फोन से एक्सेस करने से रोकने के लिए अपने डेटा को रिमोटली डिलीट कर सकते हैं. वही आईओएस यूजर्स भी रिमोटली अपने डेटा का डिलीट कर सकते हैं.

फोन पे अकाउंट कैसे करें ब्लॉक

अगर आप फोन पे यूजर है, तो आपको सबसे पहले 08068727374 या 02268727374 नंबर पर फोन करना होगा. इसके बाद अपने फोन पे अकाउंट में किसी समस्या की रिपोर्ट करने के लिए कहे जाने पर आवश्यक नंबर दबाएं. इसके बाद पुष्टि के लिए आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. यहां आपको I have not received an OTP ऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद सिम या डिवाइस के गुम होने की रिपोर्ट करने के ऑप्शन चुनें और एक बार जब किसी प्रतिनिधि के पास आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लास्ट पेमेंट इंफॉर्मेंशन या ट्रांजेक्शन वैल्यू आदि हो, तो वे आपके फोनपे अकाउंट को ब्लॉक करने में आपकी मदद करेंगे.

पेटीएम को कैसे करें ब्लॉक

अगर आप पेटीएम यूज करते हैं और आपका फोन चोरी हो गया है, तो आप अपने पेटीएम अकाउंट को बंद करवाने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक हेल्पलाइन पर 01204456456 पर कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के बाद आपको lost phoneऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद Enter a different number का विकल्प चुनें और अपना खोया हुआ फोन नंबर टाइप करें. इसके बाद हर डिवाइस से लॉग आउट करने के लिए चयन करें.

अब पेटीएम वेबसाइट पर जाएं और 24×7 हेल्प चुनें. यहां Report a Fraud का विकल्प चुनें और फिर किसी भी कैटेगरी का चयन करें. किसी समस्या का चयन करने के बाद पेज के नीचे उपलब्ध Message U बटन पर क्लिक करें. यहां आपको अकाउंट ऑनरशिप का एक प्रमाण देना होगा, जो कि पेटीएम अकाउंट ट्रांजेक्शन के साथ डेबिट/क्रेडिट कार्ड डिटेल, पेटीएम अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए एक कंफर्मेशन ईमेल या एसएमएस, फोन नंबर के लिए ऑनरशिप डॉक्यूमेंटेशन या खोया या चोरी हुआ फोन की एफआईआर डॉक्यूमेंट हो सकता है. अब आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा. इस तरह पेटीएम आपके अकाउंट को अस्थायी रूप ब्लॉक कर देगा.