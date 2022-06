Tips and Tricks: जीमेल का पासवर्ड रीसेट करना है आसान, जानिए प्रोसेस

नई दिल्ली. जीमेल (Gmail) आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. हर जगह लोग जीमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं. जीमेल आज सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ईमेल क्लाइंट है. लगभग हर इंटरनेट यूजर्स का अपना जीमेल अकाउंट है. ऐसे में अगर कोई अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल जाए, तो उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो फोन नंबर और रिकवरी ईमेल के जरिए जीमेल अकाउंट रिकवर कर सकते हैं. हालांकि यह तभी हो सकता है, जब आपने अपने गूगल अकाउंट में मोबाइल नंबर या रिकवर ईमेल आईडी ऐड की हो. अगर आपने ऐसा नहीं किया है और पासवर्ड भूल गए हैं तो परेशान न हों. हम आज आपको बताएंगे कि बिना मोबाइल नंबर और आईडी के गूगल अकाउंट को कैसे रिकवर किया जा सकता है.

अगर आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं और आपने फोन नंबर और रिकवरी ईमेल ऐड नहीं किया है, तो आपको अपना अकाउंट रिकवर करने के लिए सबसे पहले गूगल रिकवरी पेज पर जाना होगा. इसके बाद आपको यहां अपनी जीमेल आईडी डालनी होगी और फिर Next के विकल्प को चुनना होगा. अब आपको स्क्रीन पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, जहां इंटर योर पासवर्ड, गेट वेरिफिकेशन मेल ऑन रिकवरी और ट्राई अनॉदर वे टू साइन इन दिखाई देंगे.

तीन दिन में होगी रिकवरीअगर आपने अपने ही अकाउंट से किसी दूसरे डिवाइस से लॉग इन कर रहें हैं, तो आपके Try Another Way का विकल्प चुनना होगा. इसके बाद आपके अकाउंट पर नोटिफिकेशन आएगा, जहां आपको yes का ऑप्शन चुनना होगा. अगर आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड किया है, तो आपको सेंड पर क्लिक करना होगा नहीं, तो Try Another Way का विकल्प चुनना होगा. इसके 72 घंटे बाद आपको पासवर्ड दोबारा सेट करना लिंक मिलेगा. इस लिंक की मदद से आप अपनी पासवर्ड बद सकेंगे. बता दें कि गूगल यह जानने के लिए कि संबंधित अकाउंट आपका है या नहीं तीन दिन का वक्त लेता है.

समस्या से बचने के लिए करें यह कामगौरलतब है कि यह तरीका उसी समय काम आता है, जब आपने किसी दूसरे डिवाइस पर उसी जीमेल आईडी से लॉग इन किया हो. वैसे इस समस्या से बचने के लिए आपको अपने जीमेल अकाउंट से मोबाइल नंबर को जरूर लिंक कर लेना चाहिए. इसके लिए आपको My Gmail Account पर जाना फिर लेफ्ट साइड पर मौजूद Personal information पर क्लिक करना होगा. यहां आपको ईमेल और फोन का ऑप्शन मिलेगा. यहां आप फोन या ईमेल आईडी डाल सकते हैं. इस तरह आप पासवर्ड की समस्या से निजात पा सकेंगे.