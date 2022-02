ऑनलाइन बदल सकते हैं Voter ID Card में घर का पता, जानें क्या है प्रोसेस

Voter ID Card Online: घर के पते और पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) की बहुत ही अहमियत होती है. लेकिन कई बार वोटर आईडी कार्ड में फोटो, जन्मतिथि या फिर घर का पता गलत दर्ज होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में घर का पता गलत दर्ज है और उसी सही करना चाहते हैं. या फिर आप कहीं और शिफ्ट हो गए है जिसके कारण मतदाता पहचान पत्र में नए पते को अपडेट करना चाहते हैं तो यह काम आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं. अब इस काम के लिए मतदाता पहचान पत्र केंद्र जाने की जरूरत नहीं है. घर के पते के अलावा आप अपनी फोटो बदलने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

यहां हम आपको बता रहे हैं कि घर के पते को ऑनलाइन कैसे बदला जा सकता है.

सबसे पहले आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर जाकर आवेदन करना होगा.अगर इस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा.रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप इस पोर्टल की सेवाओं का फायदा ले सकते हैं.यहां आपको सबसे नीचे Login/Register मिलेगा. उस पर क्लिक कर दें.Voter ID Card में पता बदलने के लिए Migration to another Place पर क्लिक करें.अगर खुद के वोटर आईडी कार्ड में पता बदलना है तो Self ऑप्शन पर क्लिक कर दें.अगर परिवार के सदस्यों के कार्ड में पता बदलना है तो Family के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें.इसके बाद अपने अनुसार सामने आ रहे ऑप्शन सिलेक्ट करें.स्क्रीन पर Form 6 खुल जाएगा. यहां उसमें मांगी जा रही सभी डिटेल भर लें.फॉर्म भरने के बाद फोटो के साथ पता और उम्र के डाक्युमेंट अपलोड करें.फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगा.बदलाव होने के बाद नया वोटर आईडी कार्ड आपके वर्तमान पते पर आ जाएगा.

वोटर कार्ड डाउनलोड करें (Download Voter ID Card Online)

e-EPIC डाउनलोड करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है. एक मोबाइल नंबर पर एक ही वोटर आईडी कार्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए. अगर आपने एक नंबर एक से ज्यादा आईडी कार्ड के साथ रजिस्टर्ड किया होगा तो आप e-EPIC डाउनलोड नहीं कर पाएंगे.

पोर्टल पर जाकर e-EPIC डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा. अगर आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा. लॉगइन करने के बाद आपको दो ऑप्शन EPIC No और Reference No मिलेंगे.

EPIC No और Reference Number में से एक ऑप्शन पर क्लिक करके उसे सलेक्ट कर लें. फिर EPIC नंबर डालें और राज्य सिलेक्ट करें. इसके बाद सर्च पर क्लिक कर दें. अब आपको एक बार फिर e-EPIC डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके OTP डालना होगा. इसके बाद आपका Voter ID Card आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड हो जाएगा.