फोन खरीदते समय इस गलती से लग सकता है हजारों का चूना! पूरे पैसे देकर भी उठा लेआएंगे पुराना सामान, ऐसे बचें

Refurbished Smartphone Fraud: आजकल मार्केट में स्मार्टफोन से जुड़े कई तरह के फ्रॉड (Smartphone Fraud) चल रहे हैं. ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर सेल या डिस्काउंट के नाम पर लोगों को ब्रांडेड फोन का लालच देकर नकली या पुराने स्मार्टफोन बेचे जा रहे हैं. इन दिनों नए स्मार्टफोन के नाम पर रिफर्बिश्ड फोन (Refurbished Smartphone) बेचने के कई मामले सामने आ रहे हैं. बता दें कि कंपनियां ग्राहकों से पुराना स्मार्टफोन खरीदती हैं, जिन्हें रिफर्बिश्ड, यानी नए जैसा बना कर कम दाम में बेचा जाता है.

ऐसे स्मार्टफोन के अंदर के पार्ट्स पुराने ही रहते हैं लेकिन ऊपर की बॉडी बदल दी जाती है. ऐसे फोन्स को खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इन्हें नया बताकर बेच दिया जाए तो ये ठीक नहीं है. अगर आप भी सेल में स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप पुराने स्मार्टफोन की पहचान आसानी से कर सकेंगे(Check Smartphone Is New Or Refurbished)…

फोन की ब्रांडिंग चेक करें

फोन नया है या पुराना यह जानने के लिए सबसे पहले के पैकेट की ब्रांडिंग को चेक करें. अगर पैकेट में फोन की ब्रांडिंग या डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है तो आपको पुराना स्मार्टफोन बेचे जाने का चांस ज्यादा है. रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन बेचने वाले कई ब्रांड्स अपने पैकेजिंग में फोन को भेजते हैं. ध्यान रखें की आपको नए फोन के साथ हमेशा उस फोन का ही पैकेट की दिया जाएगा है. अगर ऐसा नहीं है तो फोन पुराना हो सकता है.

फोन की कंडीशन को देखें

पुराने रिफर्बिश्ड फोन्स में अक्सर कुछ डेंट या इस्तेमाल होने की निशानियां रह जाती हैं. अगर फोन के बैक कवर, डिस्प्ले, या साइड पैनल पर कोई डेंट या स्क्रैच है तो जाहिर है कि आपको पुराना फोन बेचा गया है.

IMEI से पता करें मैन्युफैक्चरिंग डेट

आप अपने नए फोन के IMEI नंबर से भी पता कर सकते हैं कि फोन नकली है या असली. आपके फोन में दो IMEI नंबर होते हैं, इनमें से किसी भी नंबर से आप फोन से संबंधित जानकारी निकाल सकते हैं. इसके लिए आपकों सबसे पहले मैसेज इनबॉक्स में KYM लिकना होगा, जिसमें स्पेस देकर आप 15 डिजिट वाला IMEI नंबर डालकर उसे 14422 नंबर पर सेंड कर सकते हैं.

अगर आपको अपने फोन का IMEI नंबर नहीं पता तो *#06# नंबर पर डायल करें. IMEI नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा. अगर फोन के मैन्युफैक्चरिंग डेट और परचेज डेट में बड़ा अंतर होगा तो समझ जाएं कि आपको पुराना फोन बेचा गया है.