आपका फोन 5G है या नहीं ऐसे करें चेक, 4G नेटवर्क को 5G में बदलते ही मिलेगी रॉकेट जैसी इंटरनेट स्पीड

How To Check Phone Supports 5G Network Or Not: देश में कई कंपनियां 5G स्मार्टफोन बेचना शुरू कर चुकी हैं. वहीं दो दिग्गज टेलिकॉम कंपनी जियो और एयरटेल देश के अलग-अलग शहरों में 5G नेटवर्क सर्विस को तेजी से पहुंचा रही हैं. दोनों कंपनियों ने अबतक देश के हजारों शहरों और गांवों में 5G मोबाइल सर्विस को शुरू कर दिया है. लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक 4G सर्विस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं. उनके इलाके में 5G सर्विस तो शुरू हो चुकी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके स्मार्टफोन पर 5G नेटवर्क आता है भी या नहीं.

5G तकनीक इंटरनेट के युग में एक बड़ा बदलाव है. यह इंटरनेट को इस्तेमाल करने के हमारे अनुभव को पूरी तरह बदल देगा. 5G सर्विस में काफी तेज इंटरनेट स्पीड मिलती है, जिससे बड़े बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं. आपको बता दें कि 5G नेटवर्क पर 20 जीबी प्रति सेकेंड की रफ्तार से डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि 4G नेटवर्क पर यह स्पीड 1 जीबी प्रति सेकेंड है.

आप बस कुछ सेकेंड में अपने स्मार्टफोन के 4G नेटवर्क को 5G में बदल सकते हैं. एक बार 5G नेटवर्क पर बदलने के बाद आपको अपने फोन पर कई गुना तेज इंटरनेट स्पीड मिलने लगेगी.

आपका फोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है या नहीं इसे आप खुद आसानी से चेक कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन के 4G नेटवर्क को 5G में बदल सकते हैं.

1- आपको सबसे पहले अपने फोन के नेटवर्क सेटिंग्स पर जाना होगा. इसके लिए आप सेटिंग ऑप्शन में जाकर नेटवर्क सेटिंग्स को खोलें.2- इसके बाद आपको मोबाइल नेटवर्क या कनेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.3- अगर आप दो सिम का उपयोग करते हैं तो यहां आपको दोनों सिम के ऑप्शन नजर आएंगे.4- अब आपको उस सिम को सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप 5G नेटवर्क को चेक करना चाहते हैं.5- इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको Preferred Network Type के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा.6- यहां आपको 2G/3G/4G/LTE/VoLTE/5G लिखा हुआ मिल जाएगा.

अगर यहां आपको 5G लिखा हुआ मिले तो समझ जाएं कि आपका फोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है और आप इसमें 5G सिम लगा सकते हैं. अगर यहां 5G लिखा न मिले तो आपका फोन 5G नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है.