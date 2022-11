पर्सनल और अपने अपने ब्रांड के लिए YouTube चैनल कैसे बनाएं, जानिए आसान तरीका

नई दिल्ली. यूट्यूब पर कोई भी शख्स वीडियो देख सकता है, लेकिन वीडियो पोस्ट करने, कमेंट करने या प्लेलिस्ट अपलोड करने के लिए आपको एक YouTube चैनल की आवश्यकता होती है. YouTube पर आप पर्सनल और ब्रांड चैनल क्रिएट कर सकते हैं. अगर आप केवल वीडियो पर कमेंट करने या अपना खुद का पोस्ट करने का विकल्प चुनते हैं, तो आप पर्सनल YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं.

इसके अलावा आप एक ब्रांड चैनल भी बना सकते हैं. यह उन बिजनेस, ब्रांडों या अन्य प्रकार के संगठनों के लिए उपयुक्त है जो एक ही डैशबोर्ड से कई YouTube चैनल मैनेज करना चाहते हैं, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप यूट्यूब पर अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं.

पर्सनल यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं

1. YouTube वेबसाइट या ऐप पर जाएं और अपने मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर का उपयोग करके अपना अकाउंट में साइन इन करें.2. स्क्रीन के ऊपर की ओर दाएं कोने में अपनी प्रोफाइल इमेज पर क्लिक करें.3. अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, तो Create a Channel पर क्लिक करें.4. वहीं, मोबाइल पर Your Channel टैप करें.5. कंप्यूटर पर पॉप-अप विंडो में Get Starte पर क्लिक करें, और Use your name के विकल्प के अंतर्गत सेलेक्ट पर क्लिक करें.6. मोबाइल डिवाइस पर पॉप-अप स्क्रीन में अपना नाम दर्ज करें और Create Channel पर टैप करें.7. अब आपका पर्सनल YouTube चैनल बन गया है.8. यहां नेक्स्ट स्क्रीन पर आप अपने चैनल के लिए विभिन्न सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं.9- यदि आप इन्हें बाद में सेट करना चाहते हैं, तो पेज के निचले भाग तक स्क्रॉल करें और Set up later चुनें.

YouTube पर ब्रांड चैनल कैसे बनाएं

1. डेस्कटॉप वेब ब्राउजर उस Google अकाउंट से साइन इन करें जिसका उपयोग आप एक नया चैनल बनाने के लिए करना चाहते हैं.2. स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में अपनी प्रोफाइल इमेज पर क्लिक करें.3. ड्रॉपडाउन मेनू में Create a Channel पर क्लिक करें.4. पॉप-अप विंडो में Get Started चुनें.5. यहां Use a custom name को सेलेक्ट करें.6. अगले पेज पर उस ब्रांड अकाउंट का नाम दर्ज करें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं.7. इसके बात शर्तों से सहमत हों और सेव पर क्लिक करें.8. अब आपका नया चैनल बन गया है. आप अगली स्क्रीन पर अपने चैनल की सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं.

URL कस्टमाइज नहीं कर सकेंगे क्रिएटर्सबता दें कि एक बार जब आप एक नया अकाउंट बना लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास अभी तक URL को कस्टमाइज करने का विकल्प नहीं है . YouTube 30 से कम वीडियो और 100 से कम सब्सक्राइब वाले चैनल के लिए कस्टम YouTube चैनल URL के उपयोग करने की इजाजत नहीं देता है.