काम की बात! Whatsapp पर बदल दें ये एक Setting, सिर्फ एडमिन ही भेज सकेंगे मैसेज

नई दिल्ली: चैटिंग के लिए ज़्यादातर लोग WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं. वॉट्सऐप पर न केवल पर्सनल बल्कि ग्रुप बनाकर भी चैट किया जा सकता है. वॉट्सऐप लगातार नए-नए फीचर लेकर आता है. इसमें से एक खास फीचर है जिसे इनेबल करने के बाद सिर्फ ग्रुप ऐडिमन ही मैसेज भेज सकते हैं. वैसे अगर ग्रुप में केवल एडमिन ही मैसेज करें तो ये काफी बोरिंग हो जाएगा लेकिन कई बार ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो जरूरी जानकारी देने के लिए बनाए जाते हैं. ऐसे में ये फीचर बहुत काम का है.

अगर ग्रुप केवल जानकारी देने के लिए है और उसे बाकी मेंबर्स भी मैसेज करेंगे तो वो जानकारी इन मैसेज के बीच खो जाएगी. इसलिए ग्रुप चैट में ये खास फीचर दिया जाता है. तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं.

सबसे पहले एक नया ग्रुप क्रिएट कर लें. इसके लिए मोबाइल फोन में वॉट्सऐप ओपन करें. फिर नीचे की तरफ राइट साइड में एक आइकन बना होगा उसपर क्लिक करें.

आइकन पर क्लिक करने के बाद न्यू ग्रुप ऑप्शन को सेलेक्ट करें. फिर आपके सामना व्हाट्सऐप का कांटेक्ट ओपन होगा.

आप जिसे ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं उन्हें कांटेक्ट में से सेलेक्ट करें. एक नया ग्रुप क्रिएट हो जाएगा. इसके बाद उसका प्रोफाइल फोटो और नाम सेलेक्ट कर लें.

फिर ग्रुप में ऊपर दाईं तरफ दिए गए तीन डॉट्स पर क्लिक करें. फिर ग्रुप इन्फो में जाएं. जब आप ग्रुप इन्फो पर टैप करेंगे तो मेन्यू स्क्रीन ओपन होगा. इसके बाद ग्रुप सेटिंग पर क्लिक करें.

ग्रुप सेटिंग में सेंड मैसेट ऑप्शन को चुनें. इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे- All Participants या Only Admins. इन दोनों में से Only Admins को सेलेक्ट करें. इसके बाद केवल ग्रुप एडमिन ही ग्रुप में मैसेज भेज सकता है.