Instagram पर कैसे बनाएं अपना डिजिटल अवतार, जानिए बेहद आसान तरीका

नई दिल्ली. इंस्टाग्राम सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप्स में से एक है. कंपनी अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आ रही है. इसी में एक फीचर डिजिटल अवतार है. इंस्टाग्राम अब अपने यूजर्स को अपनी प्रोफाइल फोटो की जगह अपना डिजिटल अवतार लगाने की अनुमति दे रही हैं. हाल में इस फीचर को लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप के लिए भी रोल आउट किया गया है. डिजिटल अवतार लोगों के एक्सपीरियंस को मजेदार बनाता है.

अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं और अभी तक इस फीचर का इस्तेमाल न किया या आपसे इस फीचर को यूज करना आता हो, तो परेशान ने हों, हम आज को Instagram पर अपना डिजिटल अवतार बनाने का पूरा प्रोसेस बताने जा रहें. आज हम बताएंगे कि आप कैसे अपना अवतार बना कर अपने एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकते हैं. Meta,इंस्टाग्राम और वॉटसऐप पर यह फीचर पेश किया है. हालांकि, कंपनी फेसबुक मैसेंजर के लिए 3D Avatars फीचर पहले ही रोलआउट कर चुकी है.

Instagram पर डिजिटल अवतार कैसे क्रिएट करें

इंस्टाग्राम पर डिजिटल अवतार बनाने के लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ऐप ओपन करें. उसके बाद राइट साइड में आ रहे प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर दें.अब आपके सामने स्क्रीन पर Edit Profile का ऑप्शन आ जाएगा.यहां आपको प्रोफाइल फोटो के पास एक अवतार का आइकन बना दिख रहा होगा.Edit Picture or Avatar पर क्लिक करें.

अवतार पर क्लिक करते ही आपको 2 सेक्शन मिलेंगे. इसमें एक नई प्रोफाइल फोटो और एक अवतार होगा. यहां अवतार सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद Create Avatar पर क्लिक करें. अब आपको 2 ऑप्शन Sync your Avatar और Create New Avatar मिलेंगे. अगर आपको नया अवतार बनाना है तो Create New Avatar पर क्लिक करें.

स्किन टोन सेट करेंऐसा करते ही आपको कई स्किन टोन के ऑप्शन मिलेंगे. यहां से अपनी स्किन टोन सिलेक्ट करें. फिर नीचे आ रहे Next ऑप्शन पर क्लिक कर दें.अब Hair Style सिलेक्ट कर लें और Done ऑप्शन पर क्लिक करें.इसके बाद Save Changes पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें.

बता दें कि यह तरीका एंड्रॉयड डिवाइस के लिए इस प्रकार आप अपना डिजिटल अवतार बना सकते हैं. अगर आप आईफोन यूजर्स हैं, तो आपको इन स्टेप्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स फॉलो करने पड़ सकते हैं.