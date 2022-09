Insagram अकाउंट हैक होने पर ऐसे करें चुटकियों में रिकवर, जानिए तरीका

नई दिल्ली. इंस्टाग्राम कई लोगों के लिए एक आकर्षक फ़िशिंग स्कैम प्लेटफॉर्म भी बन गया है. इंस्टाग्राम के 500 मिलियन से अधिक एक्टिव यूजर्स पूरी दुनिया में हैं. लेकिन हैकर्स आए दिन किसी न किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करते रहे हैं. अगर आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है और आप दोबारा इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. क्योंकि आप आसानी से इसे रिकवर कर सकते हैं. पूरा प्रोसेस जानने के लिए नीचे पढ़ें.

सबसे पहले करें रिपोर्ट: अगर आपको लगता है कि अपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है तो तुरंत उसका पासवर्ड बदल दें. इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने पर आप किसी भी तरह से उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हैकर्स अकाउंट हैक करने के बाद उसका पासवर्ड बदल देते हैं. इसके बावजूद भी आप एक तरीके से इसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने दोस्त को आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाने को कहना होगा. फिर राइट साइड में आ रहे हैमबर्ग आइकन पर क्लिक करें. इसके बाद अब रिपोर्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करें.

ये भी एक रिपोर्ट का तरीका: अब आपकों Report Account सिलेक्ट करना होगा. इसके बाद आपको कई ऑप्शन्स में एक- एक सिलेक्ट करना होगा. इसमें आपको अकाउंट की रिपोर्ट करने के लिए एक सही वजह देना पड़ेगा. आप चाहें तो It’s pretending to be someone else सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर आप Someone I Know के ऑप्शन पर क्लिक करें. रिपोर्ट भेजने के बाद इंस्टाग्राम प्रोफाइल की जांच करेगा और इसके लिए आपसे सम्पर्क करेगा.

एक्सेस पाने के करें रिक्वेस्ट: हैकर्स आपके अकाउंट को हैक करने के बाद आपके सभी डिवाइस से लॉग आउट कर सकता है. वे पासवर्ड भी बदल सकते हैं. ऐसे में आप ईमेल के जरिए इंस्टाग्राम से लॉग इन लिंक के रिक्वेस्ट कर सकते हैं. जैसे ही आप Instagram ओपन करेंगे आपको लॉग इन स्क्रीन दिखाई देगी. पासवर्ड चेंज हो जाने पर Get help logging in का ऑप्शन सिलेक्ट कर करेंगे. ऐसा करते ही इंस्टाग्राम आपके इनबॉक्स में एक स्पेशल लिंक सेंड करता है. फिर मेल ओपन करके बताए गए दिशा निर्देश फॉलो करना पड़ेगा.

सिक्योरिटी कोड से भी कर सकेंगे लॉग इन: आप सिक्योरिटी कोड के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन करना होगा. फिर लॉगिन स्क्रीन आते ही Get Help Logging In का ऑप्श सिलेक्ट करें. अपना यूजरनेम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डालें. फिर Need more help? सिलेक्ट करना पड़ेगा. फइर स्क्रीन पर दिशा-निर्देश फॉलो करने पड़ेंग. इसके बाद Send security code पर क्लिक करें. अब अपना ईमेल एंड्रेस या मैसेज देखें. उस पर कोड आएगा.