20 हज़ार रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon, जानें कैसे घर बैठे आप भी बनें विजेता

Amazon App Quiz August 28, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 20,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 29 अगस्त को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- 4 हज़ार से ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है 108 मेगापिक्सल वाले दमदार स्मार्टफोन! मिलेगी 8GB तक RAM)

कैसे खेलें Quiz?–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 20,000 Amazon Pay Balance.

(ये भी पढ़ें- Jio, Airtel और Vi के बेस्ट प्लान! एक बार रिचार्ज करके साल भर करें फ्री कॉलिंग, मिलेगा डेटा भी…)

सवाल 1: What Was The Name Of The Capsule In Which Jeff Bezos Went To Space For The First Time In 2021?जवाब 1: RSS First Step.

सवाल 2: Cristiano Ronaldo’s Promotion Of ‘Agua!’ At A 2021 Press Conference Coincided With A $4 Billion Drop In The Market Value Of Which Firm?जवाब 2: Coca Cola.

सवाल 3: Angel Di Maria’s Goal In The Copa America 2021 Final Gave The Title To Which Country For The First Time Since 1993?जवाब 3: Argentina.

सवाल 4: Which Slovakian Vlogger And Podcaster Got Famous On This App By Gifting People From His “Vlog Squad” Expensive Cars?जवाब 4: David Dobrik.

सवाल 5: Identify This Butterfly With Easily Recognisable Patterns That Has Been Bred On The International Space Station.जवाब 5: Monarch.