WhatsApp: फोन ऑफलाइन होगा तो भी चलते रहेंगे दूसरे कनेक्डेट डिवाइस, यूं करें एक्टिव

नई दिल्ली. यदि आपका स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो वॉट्सऐप अकाउंट को दूसरे डिवाइसेज के साथ कैसे कनेक्ट करें (How to Enable WhatsApp on Secondary Devices)? आप अपने फोन के साथ-साथ किसी दूसरे डिवाइस पर वॉट्सऐप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. लेकिन नया फीचर आपको यह फ्रीडम देता है कि यदि आपका स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं भी है तो भी डेस्कटॉप पर आपको लगातार वॉट्सऐप मैसेज मिलते रहेंगे. इससे पहले ऐसा नहीं था. अभी तक यदि आपका स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो सेकेंडरी डिवाइस पर भी कोई मैसेज नहीं मिल पाता था.

वॉट्सऐप के इस फीचर से एक अकाउंट को मल्टी डिवाइसेज पर इस्तेमाल करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन फीचर है. वॉट्सऐप अपना यह फीचर एंड्रॉयड और आईओएस (iOS) दोनों के लिए ला रहा है. कुछ स्मार्टफोन पर यह फीचर रोल आउट हो चुका है और कुछ पर जल्दी हो जाएगा.

एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहेगी चैट

काफी समय तक इंटरनल टेस्टिंग के बाद कंपनी ने जुलाई में इस पिक्चर को इंट्रोड्यूस किया था. अब यूजर अपने अकाउंट को सेकेंडरी डिवाइस जैसे कि पीसी, लैपटॉप या फेसबुक पोर्टल पर एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरे डिवाइस इस पर भी जो चैट होगी वह एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहेगी. एंड टू एंड इंक्रिप्टेड का मतलब यह है कि कोई भी थर्ड पार्टी आपकी मैसेजेस को ना तो पढ़ सकती है और ना ही देख सकती है.

वॉट्सऐप के इस फीचर में सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि आपका स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तब भी आप दूसरे डिवाइसेज पर वॉट्सऐप को बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल कर सकते हैं. यदि आपके स्मार्टफोन में बैटरी खत्म हो चुकी है तब भी दूसरे डिवाइस पर वॉट्सऐप काम करता रहेगा.

वॉट्सऐप अकाउंट को सेकेंडरी डिवाइस से कैसे लिंक करें

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास वॉट्सऐप का लेटेस्ट वर्जन है. लेटेस्ट वर्जन में ही सेकेंडरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है. क्योंकि यह फीचर अभी ‘बीटा’ पर ही है तो संभव है कि आपके डिवाइस पर यह काम ना करें. यदि आपके डिवाइस में बीटा वर्जन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अन्यथा आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. इसके अलावा अभी तक यह फीचर केवल वॉट्सऐप वेब (WhatsApp Web), डेस्कटॉप (Desktop) और पोर्टल (Portal) पर ही उपलब्ध है. इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने स्मार्टफोन के अलावा कोई दूसरा एंड्रॉयड फोन या आईफोन (iPhone) सेकेंडरी डिवाइस के तौर पर जोड़ नहीं सकते. आप इस तरीके से इस फीचर को एक्टिव कर सकते हैं-