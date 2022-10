क्या है Hide My Email फीचर और कैसे हाइड करता है पर्सनल ईमेल ऐड्रेस, जानिए सबकुछ

अगर आप अपनी पर्सनल ईमेल को निजी रखना चाहते हैं तो आईफोन में हाइड माय ईमेल फीचर ऑन करें. आईफोन आपको एक डमी ईमेल आईडी देगा जो आपके ओरिजनल आईडी की जगह काम करेगा. Hide My Email का यूज करके एक रेंडम ईमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं.

नई दिल्ली. ऐपल ने iOS 15 की शुरुआत के साथ ही iCloud के पेड प्लान को iCloud+ में बदल दिया है. iCloud+ अपने ग्राहकों को अतिरिक्त प्राइवेसी सुविधा जैसे Private Relay और Hide My Email की सुविधा देता है. अगर आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी को निजी रखना चाहते हैं तो ऐपल आपको आपका ईमेल आईडी निजी रखने के लिए दूसरा यूनिक या रेंडम ईमेल आईडी प्रदान करता है.

आईफोन Hide My Email का यूज करने पर आपको एक डमी ईमेल आईडी देगा जो आपके ओरिजनल आईडी की जगह काम करेगी और आपको अपने ओरिजनल आईडी किसी से शेयर करने की जरूरत नही पड़ेगी. तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि Hide My Email का इस्तेमाल करके हम एक नया आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं.

Hide My Email फीचर का इस्तेमाल कैसे करेंसबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका iOS डिवाइस iOS 15 या उसके बाद के वर्जन पर चल रहा है या नहीं. इसके बाद अपने आईफोन या आईपैड पर सेटिंग ऐप लॉन्च करे. अब Main सेटिंग मेन्यू के शीर्ष पर अपने ऐपल आईडी नाम पर टैप करें. इसके बाद iCloud पर टैप करें. इसके बाद Hide My Email पर जाएं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

यह भी पढ़ें- Security Tips: ये 4 चीजें आपके Google अकाउंट को बना देगी और भी ज्यादा सिक्योर, जानिए

अब Create new address पर टैप करें और फिर Continue पर टैप करें और इसके बाद अपने एड्रेस को पहचान का लेबल दें. आप वैकल्पिक रूप से इसके बारे में एक नोट भी बना सकते हैं. अब Next पर क्लिक करे और Done कर दें. अब आप अपने मेल से किसी को भी ईमेल भेजते हैं या सफारी में ब्राउजर पर आपको कहीं भी ईमेल ऐड्रेस दर्ज करने के लिए कहा जाता है तो अब आप अपने रेंडम ईमेल आईडी का उपयोग कर सकते हैं.

Hide My Email के जरिए एड्रेस को डीएक्टिवेट कैसे करें

अगर आप Hide My Email का यूज करके एक रेंडम ईमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे अस्थाई तौर पर डीएक्टिवेट कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने iPhone या iPad पर सेटिंग ऐप लॉन्च करें. अब Main सेटिंग मेन्यू के शीर्ष पर अपनी Apple ID पर टैप करें. इसके बाद iCloud पर क्लिक करें. यहां Hide My Email पर टैप करें. इसके बाद लिस्ट में से उस ईमेल आईडी को टैप करें जिसे आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं. अब Deactivate email address पर टैप करें. अब इसकी पुष्टि करने के लिए Deactivate पर क्लिक करें. अब से आपको उस पते पर भेजे गए ईमेल प्राप्त नहीं होंगे.