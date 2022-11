Instagram Story को सीधे फेसबुक अकाउंट पर भी शेयर कर सकते हैं आप, आसान है तरीका

फेसबुक, इंस्टाग्राम हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं. इन दोनों प्लैटफॉर्म पर कंपनियां आए दिन कोई नए-नए फीचर्स पेश करती हैं. इंस्टाग्राम, फोटो शेयरिंग प्लैटफॉर्म है, लेकिन अब धीरे-धीरे इसमें ऐसे फीचर्स आ गए हैं, जिससे ये मनोरंजन का भी एक ज़रिया बनता जा रहा है. लोग इससे कमाई भी कर रहे हैं. साथ ही कुछ लोग सिर्फ अपनी कुछ यादें और बातें भी शेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं.

पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हम अलग-अलग पोस्ट करते थे, लेकिन कुछ समय पहले मेटा ने क्रॉस पोस्टिंग सेवा शुरू कर दी. इसके बाद से यूज़र्स इंस्टाग्राम पर शेयर किए जाने वाले कंटेंट को डायरेक्ट फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं.

इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने का फीचर काफी समय से है, और लोग इसे खूब पसंद भी करते हैं. स्टोरी 24 घंटे में अपने आप डिलीट हो जाती है, हालांकि अगर यूज़र उसे Highlight में डाल देता है तो वह Save हो जाती है. लेकिन क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम की स्टोरी को डायरेक्ट फेसबुक अकाउंट पर भी शेयर कर सकते हैं.

यहां हम आपको कुछ स्टेप्स के बारे में बता रहे हैं, जिससे यूज़र आप अपनी Instagram स्टोरी को उसी समय अपने Facebook प्रोफाइल पर शेयर कर सकते हैं. Android या iPhone दोनों ही यूज़र अपने Instagram ऐप से Facebook पर स्टोरी शेयर कर सकते हैं.

Facebook पर अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए:

1)स्टोरी बनाना शुरू करें और फिर -> (Arrow) पर टैप करें.2)आपकी स्टोरी के नीचे, शेयर करने के विकल्प पर टैप करें.3)’Share to Facebook every time’ या ‘Share once’ पर टैप करें.4)Share पर टैप करें.

सभी स्टोरी को हमेशा Facebook पर अपने आप शेयर करने के लिए इन स्टेप को फॉलो करें:-

सभी स्टोरी को Facebook पर हमेशा अपने आप शेयर करने के लिए, आप अपनी सेटिंग को एडजस्ट भी कर सकते हैं:

1)अपनी प्रोफाइल पर जाने के लिए profile पर या सबसे नीचे दाईं ओर अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें.2)सबसे ऊपर दाईं ओर more options पर टैप करें और इसके बाद Settings पर टैप करें.3)प्राइवेसी पर टैप करें, और फिर स्टोरी पर टैप करें.4)नीचे की ओर स्क्रॉल करके Sharing ऑप्शन पर जाएं और फिर Share your story to Facebook टॉगल प्रेस कर दें.

Instagram स्टोरी Facebook पर शेयर करने से क्या होका है?

ध्यान दें कि जब आप अपनी Instagram स्टोरी को Facebook पर शेयर करते हैं, तो वह न्यूज़ फीड में सबसे ऊपर एक स्टोरी के रूप में दिखाई देती है. आपकी Facebook स्टोरी वाली मौजूदा ऑडियंस आपकी Instagram स्टोरी देख सकती है.

अगर कोई आपकी स्टोरी को Facebook से देखता है, और आप ‘who’s seen your story’ पर जाते हैं, तो आप उनका Facebook नाम और प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं.