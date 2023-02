8GB RAM वाले 2 धाकड़ फोन का दबदबा! डिज़ाइन, फीचर्स हर मामले में सबकी बैंड बजा देगा

Infinix Zero 5G 2023 और Infinix Zero 5G 2023 दोनों 8GB RAM के साथ आते हैं. कैमरे के तौर पर, दोनों डिवाइस में रियर की तरफ तीन कैमरा सेटअप है. Infinix Zero 5G 2023 और Infinix Zero 5G 2023 टर्बो क्वाड रियर फ्लैश के साथ आते हैं.

Infinix ने भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी के नए फोन की लिस्ट में Infinix Zero 5G 2023 और Infinix Zero 5G 2023 Turbo शामिल है, जिन्हें 20,000 रुपये से कम कीमत में पेश किया गया है. खास बात ये है कि ये दोनों फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी चिपसेट से लैस हैं और इनमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है. नए स्मार्टफोन को 11 फरवरी से सेल के लिए फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध कराया जाएगा.

Infinix Zero 5G 2023 और Infinix Zero 5G 2023 Turbo दोनों Android 12 पर बेस्ड XOS 12 पर काम करते हैं. इन स्मार्टफोन में 6.78 इंच का फुल-एचडी+ (1,080×2,460 पिक्सल) डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसका डिस्प्ले 360Hz टच सैंपलिंग रेट और RGB कलर गैमट के 100 प्रतिशत कवरेज के साथ आता है.

Infinix Zero 5G 2023 एक MediaTek Dimensity 920 5G SoC द्वारा संचालित होता है, जबकि Infinix Zero 5G 2023 Turbo MediaTek Dimensity 1080 5G चिपसेट पर काम करता है. ये फोन 5GB तक के वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ 8GB रैम की पेशकश करते हैं.

कैमरे के तौर पर, दोनों डिवाइस में रियर की तरफ तीन कैमरा सेटअप है. इसमें दो 2 मेगापिक्सल सेंसर के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोनों में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

Infinix Zero 5G 2023 और Infinix Zero 5G 2023 टर्बो क्वाड रियर फ्लैश के साथ आते हैं और कम रोशनी में भी फोटो खींचने के लिए सुपर नाइट मोड प्रदान करते हैं. पावर के लिए फोन में 33W फास्ट चार्जिंग के साथ 5,000mAh की बैटरी मिलती है.

इनफिनिक्स Zero 5G 2023 की कीमत

Infinix Zero 5G 2023 को सिंगल वेरिएंट में पेश किया गया है. यह 128GB स्टोरेज के साथ 8GB रैम देता है और इसकी कीमत 17,999 रुपये है. ग्राहक इसे कोरल ऑरेंज, पर्ल व्हाइट और सबमरीन ब्लैक कलर वेरिएंट में घर ला सकते हैं. Infinix ने Infinix Zero 5G 2023 के लिए 1,500 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी देने की बात कही है.

इनफिनिक्स Zero 5G 2023 टर्बो की कीमत

Infinix Zero 5G 2023 टर्बो में 8GB रैम दी गई है. इसकी इंटरनल स्टोरेज स्टोरेज 256GB है. फोन की कीमत 19,999 रुपये है. Infinix Zero 5G 2023 की तरह, टर्बो मॉडल को कोरल ऑरेंज, पीयरली व्हाइट और सबमरीन ब्लैक कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. Infinix Zero 5G 2023 टर्बो के लिए भी कंपनी एक्सचेंज बोनस दे रही है, जो कि 2,000 रुपये तक की छूट है.