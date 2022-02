मात्र 1 रुपये में मिलेगा 999 रुपये वाला ईयरफोन, Infinix Zero 5G की सेल में जबरदस्त ऑफर

Infinix Zero 5G Sale Offers on Flipkart: Infinix के पहले 5G स्मार्टफोन Infinix Zero 5G की भारत में सेल शुरू हो गई है. इस फोन को 14 फरवरी के दिन भारत में लॉन्च किया गया था. यह स्मार्टफोन आज से सेल के लिए उपलब्ध है. ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर इसकी बिक्री की जा रही है. इस सेल में कई आकर्षक ऑफर भी दिए जा रहे हैं. Infinix Zero 5G स्मार्टफोन दो कलर स्काईलाइट ऑरेंज और कॉस्मिक ब्लैक कलर में पेश किया गया है.

Infinix Zero 5G स्मार्टफोन की कीमत 24,999 रुपये है. सेल में इसे 5000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 19,999 रुपये में बेचा जा रहा है. अगर आप इस फोन को फ्लिपकार्ट पर एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड (Axis Bank Credit Card) से खरीदते हैं तो आपको 5 फीसदी का कैशबैक भी मिलेगा. यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर आपको 500 रुपये अतिरिक्त फायदा भी मिलेगा. अगर आप इस फोन को ईएमआई में खरीदना चाहते हैं तो यहां आपको नो-कॉस्ट ईएमआई की भी सुविधा दी जा रही है.

यह भी पढ़ें- Honor की स्मार्टवॉच पर मिल रही है जबरदस्त छूट, पाएं 2,000 रुपये तक का डिस्काउंट

मात्र 1 रुपये में ईयरफोन

फ्लिपकार्ट की सेल में एक और जबरदस्त ऑफर दिया जा रहा है. यहां आपको Infinix के ईयरफोन Infinix Snokor Bluetooth Headset को मात्र 1 रुपये में खरीदने का मौका दिया जा रहा है. आप Infinix Zero 5G स्मार्टफोन खरीदने के सात दिनों के बाद 999 रुपये के Infinix Snokor (iRocker) को मात्र 1 रुपये में खरीद सकते हैं. 8 फरवरी को Infinix Zero 5G ऑर्डर करने वाले यूजर्स को कुछ टर्म और कंडीशन पर SNOKOR iRocker XE15 एक रुपये पर मिल सकता है. इस ऑफर को 30 मार्च तक रिडीम किया जा सकता है.

70 फीसदी कीमत पर खरीदें फोन

यहां आप 99 रुपये के एडिशनल फीस पर फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्रोग्राम का भी लाभ उठा सकते हैं. इस प्लान के तहत आप वैल्यू का केवल 70 फीसद भुगतान करके Zero 5G खरीद सकते हैं. यानी आप इस प्रोग्राम के तहत मात्र 13,999 रुपये की कीमत चुकाकर Infinix Zero 5G को खरीद सकते हैं. बाकी 6,000 रुपये आपको एक साल बाद देने होंगे. फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्रोग्राम के तहत एक साल तक फोन का इस्तेमाल करने के बाद आप या तो बचे हुए 30 फीसदी कीमत भुगतान करके उसे अपने पास ही रख सकते हैं या फिर इसे फ्लिपकार्ट को वापस कर सकते हैं.

Infinix Zero 5G के फीचर्स

Infinix Zero 5G स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है. इसमें 48 MP का प्राइमरी कैमरा, दूसरा 13 MP पोर्ट्रेट लेंस और साथ में 2 MP डेप्थ लेंस और क्वाड-एलईडी फ्लैशलाइट दी गई है. कैमरा सेक्शन में 13 MP का पोर्ट्रेट लेंस 2x ऑप्टिकल जूम और 30x डिजिटल जूम के साथ है.

फोन की बैटरी की बात करें, तो फोन में आपको 5000mAh की हाई कैपेरिटी की दमदार बैटरी दी गई है जो 33W हाई वोल्टेज और TUV Rheinland लो करेंट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी द्वारा सर्टिफाइड है.