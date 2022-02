14 फरवरी को लॉन्च होगा Infinix Zero 5G स्मार्टफोन, जानें फीचर्स और कीमत

Infinix Zero 5G Smartphone Launch Date: मशहूर स्मार्टफोन निर्माता कंपनी इनफिनिक्स मोबाइल (Infinix Mobile) अपना पहला 5जी स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है. इनफिनिक्स ने 14 फरवरी को भारत में Infinix Zero 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की बात कही है. Infinix ने Zero 5G स्मार्टफोन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं. इनफिनिक्स के नए 5जी स्मार्टफोन की कीमतों के बारे में कहा जा रहा है कि इसके दाम 20,000 रुपये से कम ही होंगे.

Infinix Zero 5G मीडियाटेक डाइमेंशन 900 प्रोसेसर, 13Band 5G सपोर्ट जैसे फीचर्स के साथ आएगा. यह फोन 8GB तक रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा.

Infinix Zero 5G मोबाइल फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. फोन में कनेक्टिविटी के लिए Infinix Zero 5G में 5G, NFC, USB टाइप-C और 3.5mm का हेडफोन जैक शामिल हो सकता है. नए स्मार्टफोन में में 33W फास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है.

(Image-@AnishKapoor16)

Infinix Zero 5G में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है. इसमें 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, एक टेलीफोटो सेंसर और एक अल्ट्रा-वाइड-एंगल सेंसर शामिल हो सकता है. फ्रंट में सेल्फी के लिए 16-मेगापिक्सल का सेंसर दिया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- ये हैं सबसे कमजोर Password, 1 सैकेंड में हो सकते हैं हैक, भूलकर भी ना करें इस्तेमाल

हालांकि Infinix Zero Pro में भी तीन कैमरों का सेटअप दिया हुआ था, जिसका प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का था. दूसरा 8 एमपी का वाइड कैमरा और तीसरा कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का था. इस कैमरा सैटअप में 4X सुपरब्राइट फ्लैश लाइट भी दी हुई थी.

(Image-infinixmobility.com)

इनफिनिक्स मोबाइल (Infinix Mobile)

इनफिनिक्स मोबाइल कंपनी की शुरुआत 2013 में हुई थी. यह कंपनी फ्रांस, बांग्लादेश, भारत, कोरिया और चीन समेत 30 देशों में स्मार्टफोन बनाती है. फोन के डिजाइन फ्रांस में बनाए जाते हैं. कंपनी का रिसर्च और डेवलपमेंट सेटर फ्रांस और कोरिया में है. कंपनी ने दो साल पहले स्मार्ट टीवी की मार्केट में एंट्री की थी.

यह भी पढ़ें- गदर मचा सकता है Vivo T1 स्मार्टफोन, 50 MP कैमरा और दमदार बैटरी, जानें कब होगा लॉन्च

Flipkart की सेल

Infinix के स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट की सेल में काफी आकर्षक दामों पर खरीदा जा सकता है. Infinix Hot 11s की कीमत 10,999 रुपये है. लेकिन सेल में 1000 रुपये की छूट के बाद 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. फोन पर 9,450 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है. अगर पूरे एक्सचेंज बोनस का लाभ मिल जाए, इस फोन को महज 549 रुपये में ही खरीदा जा सकता है.