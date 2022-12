20 दिसंबर को लॉन्च होगा Infinix Zero Ultra, जानिए कितनी होगी कीमत?

Infinix Zero Ultra भारत में 20 दिसंबर को लॉन्च होगा. फोन एंड्रॉयड 12-बेस्ड XOS 12 कस्टम स्किन पर चलता है. हैंडसेट को इस साल अक्टूबर में वैश्विक बाजार में पेश किया गया था.

नई दिल्ली. इंफीनिक्स अपना Zero Ultra फोन जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाली है. यह कंपनी की प्रीमियम फ्लैगशिप पेशकश होगी. फोन में 200MP प्राइमरी कैमरा, 180W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले जैसे टॉप-ऑफ-द-लाइन स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे. इस हैंडसेट को इस साल अक्टूबर में वैश्विक बाजार में पेश किया गया था. अब यह फोन भारत आ रहा है. Infinix Zero Ultra स्मार्टफोन को Infinix Zero 20 के साथ 20 दिसबंर को एक ही स्टेज पर लॉन्च करेगी.

Infinix Zero Ultra एक 5G-एनेबल फोन है, जो MediaTek Dimensity 920 SoC से लैस है. इस बीच फोन की भारतीय कीमत लीक हो गई है. Infinix Zero Ultra की कीमत भारत में 40 से 45 हजार के बीच होगी.

फोन का डिजाइन

Infinix Zero Ultra में डिस्प्ले के दोनों किनारों पर कर्व्ड ऐज दिए गए हैं. फोन में सेल्फी स्नैपर के लिए एक सेंटर में एक पंच-होल कटआउट है. फोन के वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दायें किनारे पर दिए गए हैं. वहीं, पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैश रखने के लिए रेक्टेंगूलर मॉड्यूल मिलता है. फोन में सबसे नीचे यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, सिम ट्रे पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिलता है.

इनफिनिक्स जीरो अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशंस

Infinix Zero Ultra में 120Hz रिफ्रेश रेट, 900nits पीक ब्राइटनेस, 460Hz टच सैंपलिंग रेट और पंच-होल कटआउट के साथ 6.8-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. फोन को पावर देने के लिए मीडियाटेक डाइमेंसिटी 920 6nm प्रोसेसर है, जिसे Mali-G68 MC4 GPU के साथ पेयर किया गया है. चिपसेट को 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. फोन एंड्रॉयड 12-बेस्ड XOS 12 कस्टम स्किन पर चलता है.

ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप

फोटोग्राफी के लिए Infinix Zero Ultra में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें OIS के साथ 200MP का रियर कैमरा, 13MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर शामिल है. सेल्फी और वीडियो चैट के लिए फ्रंट में 32MP स्नैपर मौजूद है.

4,500mAh की बैटरी

Infinix Zero Ultra में 180W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,500mAh की बैटरी मिलती है. ब्रांड का कहना है कि नया ‘थंडर चार्ज’ सिस्टम 111 सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के साथा है, जो ओपटिमल चार्जिंग सुनिश्चित करेगा और ओवरहीटिंग को रोकेगा.