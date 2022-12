Instagram ने एक साथ पेश किए कई नए फीचर्स, अब पहले से और भी मजेदार होगा ऐप

नई दिल्ली. Instagram ने कुछ फीचर्स के लॉन्च की घोषणा की है, ताकी यूजर्स आसानी से फ्रेंड्स और फॉलोअर्स के साथ कनेक्ट कर पाएं. मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म ने नोट्स, कैंडिड स्टोरीज, ग्रुप प्रोफाइल्स और कोलैबोरेटिव कलेक्शन्स जैसे कई फीचर्स लॉन्च किए हैं. नोट्स फीचर के जरिए यूजर्स अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट और इमोजी के जरिए अपडेट कर सकेंगे. आइए जानते हैं इन फीचर्स के बारे में.

कंपनी ने नए फीचर्स की घोषणा मंगलवार को एक ब्लॉग के जरिए की है. सबसे पहला फीचर notes का है. इससे यूजर्स टेक्स्ट और इमोजी के साथ 60 कैरेक्टर तक का एक शॉर्ट पोस्ट क्रिएट कर सकेंगे. इसके लिए यूजर्स अपने इनबॉक्स के टॉप में जाकर उन फॉलोअर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें वे फॉलो बैक करते हैं या Close Friends लिस्ट को सेलेक्ट कर नोट्स शेयर कर सकते हैं. इसके बाद ये फ्रेंड्स के इनबॉक्स के ऊपर 24 घंटे तक दिखाई देगा.

ये हैं नए फीचर्स:

इसके अलावा कंपनी ने add your nomination फीचर को भी जारी किया है. इसे pass it on बटन पर टैप कर एक्सेस किया जा सकता है. इस फीचर के जरिए यूजर्स स्टोरीज में Add Yours में पार्टिसिपेट करने के लिए नॉमिनेट कर पाएंगे.

इसी तरह इंस्टाग्राम के नए candid stories फीचर की बात करें तो यूजर्स इससे स्टोरीज कैमरे के जरिए एक कैंडिड फोटो क्लिक कर पाएंगे. साथ ही रियल टाइम एक्टिविटी को अपने फ्रेंड्स और फॉलोअर्स के साथ शेयर कर पाएंगे. ये उन्हीं को दिखाई देगा, जो खुद भी अपने कैंडिड पोस्ट शेयर करेंगे.

इन सबके के अलावा इंस्टाग्राम ने एक group profiles फीचर को भी जारी किया है. इससे यूजर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर्ड एक डेडिकेटेड ग्रुप में स्टोरीज और पोस्ट को शेयर करने के लिए एक प्रोफाइल को क्रिएट और जॉइन कर सकते हैं. ये केवल ग्रुप मेंबर्स के साथ ही शेयर होगा. इसके अलावा कंपनी एक कोलैबोरेटिव कलेक्शन्स फीचर की भी टेस्टिंग कर रही है. इससे यूजर्स एक ग्रुप या प्राइवेट DMs में कोलैबोरेटिव कलेक्शन में पोस्ट को सेव कर सकेंगे.