नए iPhone 14 Pro में स्लो नेटवर्क से परेशान हुए यूज़र्स, बताया- सही नहीं आ रही है 5G स्पीड

ऐपल ने इस महीने के शुरुआत में अपने Far Out इवेंट में ऐपल वॉच 8, एयरपॉड्स प्रो 2 ईयरबड्स के साथ-साथ आईफोन 14 सीरीज़ को लॉन्च किया है. आईफोन 14 सीरीज़ में 4 मॉडल हैं, जिसमें आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स शामिल है. इसी में से एक आईफोन 14 प्रो को लेकर यूज़र्स शिकायत कर रहे हैं. US में वेरिज़ॉन नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे यूज़र्स का कहना है कि इसपर बहुत धीमा और अविश्वसनीय 5G सेलुलर कनेक्शन का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही यूज़र्स ने ये भी शिकायत की है कि इस फोन पर काफी जल्दी-जल्दी कॉल ड्रॉप हो रही है.

एक रेडिट यूज़र ने लिखा, ‘मुझे लगता है कि नए आईफोन के साथ दिक्कत है. घर पर मेरे आईफोन 14 प्रो में 1-2 सिग्नल बार दिखाई देते हैं, वहीं मेरे भाई के आईफोन 13 में पूरे 4 सिग्नल बार होते हैं. इसके अलावा उसके आईफोन 13 पर 5जी की स्पीड ज़्यादा तेज़ है. बेहतर हो कि ये iOS अपडेट की दिक्कत हो न कि आईफोन की’.

(ये भी पढ़ें-Apple की दिवाली सेल शुरू! 7 हज़ार रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 14, ऐपल वॉच पर भी छूट)

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

वहीं दूसरे यूज़र ने लिखा कि उसके आईफोन 14 प्रो में वेरिज़ॉन नेटवर्क पर 5जी स्पीड धीमी है. साथ ही ये भी बताया गया है कि कॉल ड्रॉप की समस्या भी है, खास तौर पर तब जब 5जी पर नेटवर्क स्विच किया जाता है.

टेलीकॉम नेटवर्क की हो सकती है दिक्कत

ऐसा माना जा रहा है कि ये परेशानी Verizon 5जी नेटवर्क पर है. एक मेंबर Chris44344 लिखती हैं, ‘मैं जॉर्जिया में हूं, और आईफोन 12 प्रो मैक्स के मुकाबले, मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स की डेटा स्पीड काफी तेज़ है. वेरिज़ॉन डेटा नेटवर्क मेरे लिए सही नहीं था, और मैंने पाया कि T-Mobile ज़्यादा तेज़ है.’

रिपोर्ट के मुताबिक ऐपल या वरिज़ॉन ने अभी कनेक्टिविटी की दिक्कत को लेकर कुछ नहीं कहा है, और यूज़र्स को इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा.

(ये भी पढ़ें- बेहद सस्ता हुआ iPhone 12; जानें अमेज़न या फ्लिपकार्ट में से किसपर मिल रही है बेस्ट डील)

iPhone को लेकर यूं बढ़ती गई दीवानगी आगे देखें…

ऐपल के आईफोन 14 प्रो के कैमरा शेक होन की दिक्कत आ रही थी, जिसके लिए कंपनी ने iOS अपडेट जारी किया है. ऐपल अपने आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स के कैमरा की दिक्कत को फिक्स करने के लिए iOS 16.0.2 अपडेट पेश कर रही है. इस दिक्कत को थर्ड-पार्टी ऐप्स-जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉप के ज़रिए पाया जा रहा है.