इस तारीख तक लॉन्च होगा दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन JioPhone Next, मनेगी दिवाली

ियोफोन नेक्स्ट (JioPhone Next) कब लॉन्च होगा, इसे लेकर खुलासा कर दिया गया है.

नई दिल्ली. जियोफोन नेक्स्ट (JioPhone Next) कब लॉन्च होगा, इसे लेकर एक तारीख सामने आई है. कहा जा रहा है कि यह स्मार्टफोन दिवाली वाले दिन ही लॉन्च होगा, मतलब लोगों को दिवाली का उपहार देने की पूरी तैयारी हो चुकी है. एक रिपोर्ट के अनुसार, 4 नवंबर के दिन कंपनी इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने के साथ ही इसकी कीमत और उपलब्धता की भी जानकारी देगी.

सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन

जियो ने इस साल आयोजित हुई अपनी 44वीं AGM में अपने नए स्मार्टफोन JioPhone Next से पर्दा उठाया था. इस स्मार्टफोन को Jio ने Google के साथ (JioPhone Next Price) मिलकर तैयार किया है और (JioPhone) इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह कम कीमत वाला 4G स्मार्टफोन होगा. पहले यह स्मार्टफोन 10 सितंबर को बाजार में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को टाल दिया.

JioPhone Next की संभावित कीमत

JioPhone Next को लेकर कंपनी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि यह सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होगा. हालांकि, कीमत का खुलासा लॉन्च के दिन ही किया जाएगा. लेकिन अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्मार्टफोन की कीमत 5 हजार रुपये से कम होगी. यह स्मार्टफोन Google और Qualcomm जैसी टेक दिग्गजों कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया गया है.

JioPhone Next के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

JioPhone Next को लेकर कंपनी स्पष्ट कर चुकी है कि यह स्मार्टफोन एंड्राइड के कस्टमाइज्ड वर्जन पर आधारित होगा. इसमें automatic read-aloud of screen text, ट्रांसलेशन, गूगल असिस्टेंट, स्मार्ट कैमरा और आर्ग्यूमेंटेट रियलिटी जैसे सभी खास फीचर्स की सुविधा मिलेगी. Jio Phone होने की वजह से इसमें JioTV, MyJio, Jio Saavn जैसे ऐप्स प्री-लोडेड होंगे. ये भी कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन को Qualcomm Snapdragon 215 प्रोसेसर पर पेश किया जा सकता है और इसमें 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी. फोन में 13MP का सिंगल रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है.