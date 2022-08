काम की बात: माइक्रोसॉफ्ट पर अपने ईमेल में सिग्नेचर कैसे जोड़ें, फॉले करें आसान से स्टेप्स

नई दिल्ली. अगर आप एक ईमेल क्लाइंट के रूप में Microsoft आउटलुक का उपयोग करते हैं और एक से अधिक ईमेल अकाउंट को मैनेज करते हैं, तो आपको कम से कम एक बार अपना सिग्नेचर सेट करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. ईमेल क्लाइंट में एक signature एक predefined टेक्स्ट है जो Automatically आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के मुख्य भाग के नीचे चला जाता है.

इसमें आपका नाम, आपका पद, कंपनी का नाम और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल होती है. लेकिन आप अपने सिग्नेचर को पर्सनलाइज भी कर सकते हैं. पर कैसे? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में एक डिफॉल्ट सिग्नेचर दिया गया है, जो एक तरह का प्रमोशन है.

नाम और डिटेल लिखने से बेहतर ऑप्शन

अगर आप एंड्रॉयड फोन पर आउटलुक ऐप का उपयोग कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट सिग्नेचर पर आपको Get Outlook for Android, जबकि आईफोन या आईपैड पर, यह Get Outlook for iOS लिखता है. हालांकि आप इस टेक्स्ट को हमेशा किसी ऐसी चीज में बदल सकते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि लोग आपके ईमेल में पढ़ें. यह हर बार ईमेल के अंत में अपना नाम और अन्य डिटेल टाइप करने से बेहतर विकल्प है.

कैसे बदलें टेक्स्ट

सबसे पहले अपने फोन में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऐप खोलें. अब अपने Android फोन पर ऊपर की ओर बाएं कोने में तीन-बार मेनू पर टैप करें.iPhone पर साइड मेन्यू खोलने के लिए ऊपरी बाएं कोने पर होम आइकन पर टैप करें. अब सेटिंग्स या कॉगव्हील आइकन पर टैप करें. यहां ईमेल सेक्शन पर जाने तक नीचे स्क्रॉल करें और सिग्नेचर पर टैप करें.

अगर आपके ऐप में एक से अधिक अकाउंट जुड़े हैं, तो आप प्रत्येक अकाउंट के लिए अलग-अलग सिग्नेटर देखेंगे. डिफ़ॉल्ट रूप से वे सभी आपके फोन के सॉफ़्टवेयर के आधार पर या तो Get Outlook for Android या “et Outlook for iOS होंगे.

इसके बाद कीबोर्ड को ऊपर लाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स को टैप करें और टेक्स्ट को अपने इच्छित सिग्नेचर टेक्स्ट से बदलें. उदाहरण के लिए, आपका नाम, आपका पद, आपकी कंपनी का नाम और आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल के अलावा आप अलग-अलग अकाउंट के लिए अलग-अलग सिग्नेचर का उपयोग कर सकते हैं या सभी के लिए एक सिग्नेचर के साथ भी जा सकते हैं.

इसके बाद पिछले मेनू पर वापस जाएं. यह खुद ही नए सिग्नेचर को सेव कर लेगा. अब, जब भी आप कोई नया ईमेल लिखेंगे या किसी को जवाब देंगे, तो सिग्नेचर आपके ईमेल बॉडी के नीचे दिखाई देंगे.