लैपटॉप को साफ करते हुए 90% लोग कर जाते हैं ये गलती! फिर करंट लगने तक का रहता है खतरा

Best way to clean laptop: लैपटॉप का इस्तेमाल अब लगभग सभी ऑफिस जाने वाले करते हैं. स्कूल के काम भी आसानी से हो जाएं, इसलिए बच्चों को भी लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है. जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी गैजेट तभी लंबे समय तक चलता है, जब इसकी ठीक से ख्याल रखा जाए. इलेक्ट्रॉनिक आइटम की साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है. इसी कड़ी में बात करें लैपटॉप क्लीनिंग की तो यूज़र्स को ऐसा करते समय कुछ बातों पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है.

सफाई शुरू करने से पहले, अपना लैपटॉप बंद कर दें और इसे किसी भी पावर सोर्स से अनप्लग कर दें. यह बिजली के झटके और किसी तरह के डैमेज होने के जोखिम को रोकता है. अगर आप पावर से प्लग रख कर किसी गीले कपड़े से सफाई करना शुरू कर देते हैं तो इससे करंट लगने का खतरा रहता है.

सफाई करने के लिए जो भी ज़रूरी सामान है, उसे तैयार रख लें. लैपटॉप के बाहर के हिस्से को क्लीन करने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े के यूज करें. धूल, उंगलियों के निशान और दाग हटाने के लिए सूखे माइक्रोफ़ाइबर कपड़े का इस्तेमाल करके लैपटॉप की बाहरी सतहों को धीरे से पोंछें. अगर आप इसपर फोर्स लगाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर बुरा असर पड़ सकता है, और ये क्रैक भी हो सकती है.

कीज़ और टचपैड के बीच से कचरे और धूल को हटाने के लिए मुलायम ब्रश या कंप्रेस एयर का इस्तेमाल करें. उंगलियों के निशान, धूल और दाग हटाने के लिए एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़े का उपयोग करके स्क्रीन को धीरे से पोंछना सही होता है.

लैपटॉप की सफाई करने के लिए घरेलू सफाई एजेंट का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि वे लैपटॉप की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

पोर्ट की सफाई पर ध्यान देना ज़रूरी

लैपटॉप के वेंट और पोर्ट से धूल हटाने के लिए कंप्रेस एयर का इस्तेमाल करें. डिवाइस में मलबे को अंदर जाने से रोकने के लिए लैपटॉप को एक अलग एंगल से पकड़ कर ही साफ करें. ध्यान रहे कि लैपटॉप के चार्जिंग पोर्ट पर कोई भी शार्प चीज़ डालने की कोशिश न करें. इससे पोर्ट के अंदर का पार्ट डैमेज हो सकता है.

Keyboard की सफाई पर ध्यान देना ज़रूरी

लैपटॉप को झुकाएं और हल्के से थपथपाएं ताकि ढीला कचड़ा बाहर गिर जाए. आप बचे हुए कचड़े को बाहर निकालने के लिए कंप्रेस एयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कोबोर्ड की सफाई के लिए कोई भी लिक्विड का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये कीज़ के बीच में जाकर खराबी कर सकता है.

अगर आपको संदेह है कि इंटरनल धूल जमा होने से लैपटॉप की परफॉर्मेंस प्रभावित हो रही है, तो किसी प्रोफेशनल को ज़रूर दिखाएं.