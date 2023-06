सितंबर में लॉन्च हो सकते हैं नए iPhone iPhone 15-15 Plus में दिख सकते हैं कई बदलाव रेगुलर मॉडल्स के कैमरे हो सकते हैं खास

नई दिल्ली. Apple द्वारा iPhone 15 series की लॉन्चिंग इस साल सितंबर में किए जाने की संभावना है. क्योंकि, इसी समय कंपनी हर बार अपने नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करती है. फिलहाल इस सीरीज की लॉन्चिंग से पहले काफी लीक्स और चर्चाएं जारी हैं.

इस सीरीज के तहत कम से कम चार मॉडल्स- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Plus Pro और iPhone 15 Plus Pro Max को लॉन्च किए जाने की संभावना है. मिली जानकारी के मुताबिक इस बार रेगुलर मॉडल्स में तीन मेजर अपडेट दिए जा सकते हैं.

iPhone 15, iPhone 15 Plus

Dynamic Island फीचर:पिछले साल बेस मॉडल्स में कोई खास अपग्रेड न दिए जाने की वजह से कंपनी की काफी आलोचना हुई थी. हालांकि, ऐसा लग रहा है कि कंपनी इस गलती को सुधारना चाह रही है. ऐसी चर्चा है कि Dynamic Island फीचर को स्टैंडर्ड मॉडल्स यानी iPhone 15 और iPhone Plus में भी इस बार दिया जाएगा.

ग्लास बैक:

कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि iPhone 15 और iPhone Plus मॉडल्स में मैट फिनिशिंग के साथ फ्रॉस्टेड ग्लास बैक मिलेगा. पिछले साल इसे भी iPhone 14 Series के Pro मॉडल्स तक ही सीमित रखा गया था.

ये भी पढ़ें: Apple का logo क्यों है कटा हुआ सेब? जानें वजह…

कैमरा:लीक्स की मानें तो iPhone 15 और iPhone 15 Plus में कैमरा को लेकर बड़ा अपडेट दिया जाएगा. इन स्मार्टफोन्स में 48MP रियर कैमरा दिए जाने की उम्मीद है. फिलहाल मौजूदा रेगुलर मॉडल्स में कंपनी 12MP कैमरा ऑफर करती है.

iPhone 15 Series: Type-C चार्जिंग पोर्टiPhone 15 Series में एक बड़ा बदलाव USB Type-C पोर्ट के तौर पर देखने को मिल सकता है. यानी अब iPhone मॉडल्स में लाइटनिंग पोर्ट नहीं मिलेंगे. ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सरकार ने मार्च 2025 से सभी स्मार्टफोन्स के लिए USB Type-C को अनिवार्य कर दिया है.