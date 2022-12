LinkedIn अकाउंट Temporary या Permanent डिलीट करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

सोशल मीडिया पर आज के समय में बहुत सारे लोग अपना कीमती समय व्यतीत करते हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल खाली समय पर ही इसका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. अधिकतर लोग लिंक्डइन पर सिर्फ जॉब की तलाश करने के लिए ही अकाउंट बनाते हैं. कई बार नौकरी मिल जाने के बाद स्मार्टफोन से इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं. लेकिन यह परमानेंट समाधान नहीं है, तो अगर आप लिंक्डइन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसे डिलीट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं.

इसे परमानेंट या टेंपरेरी डीएक्टिवेट करने के साथ ही डिलीट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा. परमानेंट डिलीट करने से पहले एक बार बैकअप जरूर ले लें.

LinkedIn अकाउंट Temporary ऐसे Deactivate करें-लिंक्डइन अकाउंट को टेंपरेरी डीएक्टिवेट करना बहुत आसान है इसके लिए पहले इस पर लॉगइन करें.-इसके बाद ऊपर की तरफ प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें.-नीचे की तरफ आपको बहुत सारे विकल्प देखने को मिलेंगे इनमें से सेटिंग एंड प्राइवेसी का चयन करें.-अब Account preferences के ऊपर क्लिक करें.-यहां Account management सेक्शन में Hibernate account के ऊपर क्लिक करें.-यहां आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे. इनमें से टेंपरेरी डीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करें.-नीचे बॉक्स में कारण भी बता सकते हैं. इसके बाद पासवर्ड डालकर इसे डीएक्टिवेट कर दें.

ऐसे LinkedIn अकाउंट Permanent डिलीट करें-लिंक्डइन अकाउंट परमानेंट डिलीट करने के लिए सबसे पहले इसे लॉगइन करें इसके बाद प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें.-यहां नीचे की तरफ सेटिंग एंड प्राइवेसी का चयन करें.-अब Account preferences में जा कर Account management सेक्शन पर क्लिक करें.-सबसे नीचे जाने के बाद close account के ऊपर क्लिक कर दें.-अब continue के ऊपर क्लिक करने से पहले बॉक्स में कारण लिखें.-इसके बाद पासवर्ड डालकर इसे परमानेंट डिलीट कर दें.

अकाउंट डिलीट करने से पहले ऐसे लें बैकअप-लिंक्डइन अकाउंट डिलीट करने से पहले बैकअप लेने के लिए इसमें सबसे पहले लॉगइन करें.-अब प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर सेटिंग एंड प्राइवेसी का चयन करें.-अब आपके सामने बहुत सारे विकल्प होंगे, इनमें से डेटा प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करें.-How LinkedIn uses your data सेक्शन में जाने के बाद दूसरे विकल्प यानी Get a copy of your data पर क्लिक करें.-इसके बाद आप इसमें से फोटो वीडियो मैसेज जो भी बैकअप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें.अब Request archive पर क्लिक करने के बाद इसे डाउनलोड कर लें.