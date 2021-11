9 तारीख से बदल रहा है Google Account में लॉगिन करने का तरीका, जल्दी से जानिए

नई दिल्ली. गूगल अकाउंट (Google account) में अब आप महज एक क्लिक से लॉगिन नहीं कर पाएंगे. अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए अब आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन (Two Step Verification) प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा. इस प्रक्रिया को 9 नवंबर से सभी के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है. कंपनी का कहना है कि सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए टू स्टेप वेरिफिकेशन को लागू करना बेहद जरूरी है.

कंपनी ने इसी साल अक्टूबर में अपने एक ब्लॉक में इस बात की जानकारी शेयर की थी. कंपनी ने तब बताया था कि हर किसी के लिए अपने गूगल अकाउंट में लॉग इन करने के लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा. कंपनी के इस फैसले से लगभग 150 मिलियन गूगल यूजर ऑटोमेटिकली इस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएंगे. यदि कोई यूजर टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करता है तो उसे गूगल अकाउंट में लॉगिन करने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा गूगल ने यह भी कहा है कि लगभग 20 लाख युटुब क्रिएटर्स को भी इस फीचर को अपनाना होगा.

ये भी पढ़ें – Telegram का नया अपडेट जारी, यूजर्स को दिए WhatsApp से कहीं एडवांस फीचर!

टू-स्टेप वेरिफिकेशन है क्या?

टू स्टेप वेरीफिकेशन (Two Step Verification) सुरक्षा की एक लेयर है, जिसे अकाउंट में जोड़ने के बाद आप अपना अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित कर सकते हैं. टू स्टेप वेरिफिकेशन को अप्लाई करने के बाद आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करने के लिए दो कदम (टू स्टेप) चलना होता है. पहले कदम में आप अपना पासवर्ड डालते हो और दूसरे में आपको एक ओटीपी एंटर करना होता है. यदि आप ओटीपी एंटर नहीं करेंगे तो आपको अपना अकाउंट एक्सेस करने की परमिशन नहीं मिलेगी. आप ओटीपी मंगवाने के लिए SMS, वॉइस कॉल या फिर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें – iPhone 14 : कैमरा से लेकर डिजाइन, बड़े-बड़े बदलाव लेकर आ रही है कंपनी

कैसे ऑन करें टू स्टेप वेरीफिकेशन?

टू स्टेप वेरीफिकेशन (Two Step Verification) को ऑन करना बेहद आसान है. हम आपको यहां स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि आप अपने अकाउंट में 2SV कैसे कर सकते हैं. पहले आपको अपना गूगल अकाउंट (Google Account) खोलना होगा. इसके बाद नेविगेशन पैनल (Navigation Panel) में सिक्योरिटी (Security) ऑप्शन को सिलेक्ट करें. सिक्योरिटी में साइनिंग इन टू गूगल (Signing in to Google) पर जाना होगा. इसके अंदर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन (2-Step Verification) पर क्लिक करना होगा और फिर गेट स्टार्टेड (Get started) पर क्लिक करने के बाद आप टू स्टेप वेरीफिकेशन कर सकते हैं. इसके बाद आपको स्क्रीन पर आने वाले निर्देशों का पालन करना होगा. पूरी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद आपका टू स्टेप वेरीफिकेशन हो जाएगा.