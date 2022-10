Google Chrome की सेटिंग में करें ये छोटा सा बदलाव, डिवाइस ट्रैकिंग से मिलेगा छुटकारा

नई दिल्ली. ज्यादातर इंटरनेट यूजर गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं और ब्राउजर पर कई वेबसाइट ओपन करते हैं, लेकिन ये वेबसाइट्स यूजर्स का सेंसटिव डेटा इकठ्ठा कर लेती हैं. इतना ही नहीं ये वेबसाइट आपके डिवाइस को ट्रैक भी कर सकती हैं. ऐसा आपको ब्राउजर के डीफॉल्ट ट्रैकिंग फीचर के कारण होता है. हालांकि, आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं. दरअसल, Google Chrome इससे बचने के लिए यूजर्स की मदद करता है.

अगर आप गूगल के इस ट्रैकिंग फीचर से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गूगल क्रोम को Do not Track रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. बता दें कि सभी वेबसाइट्स प्राइवेसी बढ़ाने, अपनी वेबसाइट पर कॉन्टेंट, सर्विस, विज्ञापनों आदि ऑफर करने के लिए आपकी ब्राउजिंग जानकारी इकठ्ठा करती हैं और फिर बाद में उसका इस्तेमाल करती हैं. हालांकि, आप Do not Track रिक्वेस्ट के जरिए आप इसे रोक सकते हैं. रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको बस गूगल क्रोम की सेटिंग में जाना होगा.

डेस्कटॉप से कैसे भेजें रिक्वेस्ट

डेस्कटॉप से रिक्वेस्ट भेजने के लिए सबसे पहले अपने लैपटॉप पर Google Chrome ओपन करें. उसके बाद राइट साइड में सबसे ऊपर दिए तीन डॉट पर क्लिक करें. अब यहां आ रहे कई ऑप्शन्स में से सेटिंग को सिलेक्ट करें. इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में कई ऑप्शन मिलेंगे.

यहां पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टैब पर क्लिक करें और फिर Cookies and Other Site Data के सेक्शन पर क्लिक कर दें. इसके बाद Send a Do not Track Request with your browsing traffic के टॉगल पर क्लिक करें.

डेस्कटॉप और एंड्रॉयड दोनों से कर सकते हैं रिक्वेस्ट

बता दें कि बता दें कि यूजर डेस्कटॉप और एंड्रॉयड डिवाइस दोनों से यह रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन से रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो भी आपको यह ही प्रोसेस फॉलो करना होगा. हालांकि, उसमें आपको एक या 2 अलग स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं.