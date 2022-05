Micromax In 2C की पहली सेल आज, 1 हज़ार रुपये सस्ते में मिलेगा ये 5000mAh बैटरी वाला फोन

Micromax In 2C Sale: माइक्रोमैक्स के लेटेस्ट बजट फोन In 2C को आज पहली बार सेल के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. सेल दोपहर 12 बजे के बाद से शुरू हो जाएगी. आज पहली बार सेल में इसे इंट्रोडक्ट्री कीमत पर खरीदने का मौका दिया जा रहा है, इसलिए अगर बजट फोन खरीदने की सोच रहे थे तो आपके लिए ये अच्छी खबर है. माइक्रोमैक्स IN 2c स्मार्टफोन भारत में 8,499 रुपये में लॉन्च हुआ है जिसमें 3GB रैम + 32GB स्टोरेज दी गई है.

लेकिन इसके अर्ली सेल ऑफर के तहत अगर आप इसे आज खरीदते हैं तो आपके लिए आज इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 7,499 रुपये है. ये फोन ब्राउन और सिल्वर कलर वेरिएंट में आता है. माइक्रोमैक्स इन 2C ऑक्टा-कोर Unisoc T610 SoC के साथ आता है, और इसकी खासियत इसकी 5000mAh की बैटरी है,

Micromax In 2c में 6.52-इंच का HD+ (720×1,600 pixels) डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 20:9 अस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है. ये फोन एंड्रॉयड 11 पर काम करता है, और इसमें ऑक्टा-कोर Unisoc T610 SoC के साथ 3GB की रैम मिलती है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कैमरे के तौर पर Micromax In 2c में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 8-मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर और अलग से डेप्थ सेंसर मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Micromax In 2c में 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. इसमें Face Beauty, नाइट मोड और पोर्टेट मोड जैसे फीचर मिलते हैं.

[mobileID=”rpl25nX7aau” mobileBrand=”Micromax” mobileName=”Micromax IN Note 3″ mobileDisplay=”quickView”]

बजट फोन में 5000mAh की बैटरी

पावर के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी मिलती है जो कि 10W स्टैंडर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है. कनेक्टिविटी के लिए Micromax In 2c में 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS/ A-GPS, USB Type-C, और 3.5mm हेडफोन जैक मिलता है.