Micromax In 2C आज भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार, मिलेंगे ये फीचर्स और इतनी होगी कीमत!

माइक्रोमैक्स (Micromax) आज (26 अप्रैल) अपना नया बजट स्मार्टफन माइक्रोमैक्स In 2C (Micromax In 2C) लॉन्च करने के लिए तैयार है. फोन की लॉन्चिंग फ्लिपकार्ट की ज़रिए की जाएगी, और पेश किए जाने से पहले फोन के कुछ फीचर्स का पता चल गया है. मालूम हुआ है कि इस फोन में वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच और डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा. फ्लिपकार्ट पेज से इसके लुक का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और ये दिखने में अपने पिछले फोन माइक्रोमैक्स In 2b से बेहतर लग रहा है.

Flipkart टीज़र पेज के मुताबिक Micromax In 2c में 6.52 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, और इसका अस्पेक्ट रेशियो 20:9 का है. इसके अलावा रिपोर्ट मिली है कि फोन में Unisoc T610 SoC प्रोसेसर मिलेगा. साथ ही ये भी कहा गया है कि इसमें 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि दो दिन तक आराम से चल सकती है. ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके फीचर्स Micromax In 2b से काफी मिलते जुलते हैं.

Micromax IN 2b के फीचर्स

माइक्रोमैक्स IN 2b में 6.5 इंच का मिनी ड्रॉप HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 400 निट्स ब्राइटनेस मिलती है. ये नया फोन एंड्रॉयड 11 OS पर काम कर रहा है, जिसको लेकर कंपनी ने वादा किया गया कि 2 साल तक अपडेट दिया जाएगा. इसमें ARM cortex A75 चिपसेट दी गई है, और इसमें 6GB तक की रैम और 64 GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है.

कैमरे के तौर पर इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि 13 मेगापिक्सल प्राइमेरी सेंसर के साथ आता है.

सेल्फी के लिए इस फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. अच्छी बात ये है कि ये फोन FHD वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आता है, और इसमें प्ले और पॉज़ रिकॉर्डिंग फीचर भी है. पावर के लिए इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 10W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

इतनी हो सकती है कीमत

बता दें कि माइक्रोमैक्स इन 2 बी को भारत में 7,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, जो कि इसके 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत है. इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले इस नए फोन को लेकर भी उम्मीद की जा रही है कि वह इसी रेंज में पेश किया जाएगा.