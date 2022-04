Micromax In 2c भारत में जल्द होगा लॉन्च! ऐसे हो सकते हैं फीचर्स, कीमत भी लीक

माइक्रोमैक्स (Micromax) जल्द अपना नया बजट स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स In 2C लॉन्च करने के लिए तैयार है. जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि माइक्रोमैक्स In 2B का सक्सेसर फोन होगा. बता दें कि कंपनी ने कुछ महीने में स्मार्टफोन, ईयरफोन लॉन्च किए हैं. नए फोन को लेकर कुछ जानकारियां सामने आई हैं. टिप्सटर अभिषेक यादव ने बताया कि माइक्रोमैक्स नए फोन को इस महीने के आखिर में या फिर मई में लॉन्च करेगा. टिप्सटर ने बताया कि Unisoc प्रोसेसर के साथ पेश किया जाएगा, जिसे माइक्रोमैक्स In 2b में भी पेश किया गया था.

माना जा रहा है कि माइक्रोमैक्स In 2C में कई सारे फीचर्स पुराने फोन की तरह ही होंगे. माइक्रोमैक्स In 2b को पिछले साल जुलाई में पेश किया गया था. ये फोन ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर में पेश किया गया था, और इसकी कीमत 7,999 रुपये रखी गई थी. कहा जा रहा है कि माइक्रोमैक्स In 2C की कीमत भी इसी की तरह बजट रेंज में होगी. आइए जानते हैं माइक्रोमैक्स In 2b के फीचर्स…

फोन में डुअल कैमरा सेटअप

कैमरे के तौर पर इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि 13 मेगापिक्सल प्राइमेरी सेंसर के साथ आता है. सेल्फी के लिए इस फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. अच्छी बात ये है कि ये फोन FHD वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आता है, और इसमें प्ले और पॉज़ रिकॉर्डिंग फीचर भी है.

पावर के लिए इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 10W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें टाइप-C चार्जिंग, 3 इन 1 सिम स्लॉट, ब्लूटूथ 5.0, 5Ghz Wifi-Fi और VO-Wifi जैसे फीचर्स दिए गए हैं.