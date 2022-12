Outlook पर किसी को गलती से भेज दिया Email, तो चुटकियों में ले सकते हैं वापस; कर सकते हैं Edit भी...

नई दिल्ली. माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक (Microsoft Outlook) का इस्तेमाल ज़्यादातर ऑफिशियल काम के लिए किया जाता है. किसी भी ऑफिस का काम ईमेल के बिना तो नामुमकिन है, और ज़्यादातर ऑफिस में ऑफिशियल ईमेल आउटलुक के ज़रिए ही भेजा जाता है. दिनभर ऑफिस के काम में उलझे रहने पर कई बार हमसे ईमेल में कुछ गलतियां हो जाती हैं, या फिर हम पूरा ईमेल ही किसी गलत शख्स को भेज देते हैं. ऐसा अगर आपके साथ भी होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है.

दरअसल एक ऐसा तरीका है जिससे भेजे गए ईमेल को वापस किया (Recall) जा सकता है, या फिर उसे नए ईमेल से रिप्लेस किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं ये कैसे किया जा सकता है.

Step 1: सबसे पहले अपने पर्सनल कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक खोलें.

Step 2: Sent Items फोल्डर को सेलेक्ट करें.

Step 3: मैसेज को चुनें या डबल-क्लिक करें ताकि वह दूसरी विंडो में खुल जाए.

Step 4: अब फाइल सेलेक्ट करें और फिर इंफो ऑप्शन पर क्लिक करें.

Step 5: अब फिर Message Resend and Recall ऑप्शन चुनें.

Step 6: अब Recall this message… ऑप्शन पर टैप करें और फिर दो विकल्पों में से एक को चुनें.

a) भेजे गए संदेश को वापस लेने के लिए ‘Delete unread copy of this message’ को सेलेक्ट करें.b) भेजे गए मैसेज को नए के साथ बदलने के लिए ‘Replace sent message with a new’ मैसेज को सेलेक्ट करें.

Step 7: अब ‘Tell me if recall succeeds or fails for each recipient’ चेक बॉक्स का चयन करें.

Step 8: अपने सेलेक्शन को कंफर्म करने के लिए OK ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें.

ध्यान रखें ये बात

ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप ‘Delete unread copies and replace with a new message’ ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो ओरिजिनल मैसेज एडिट के लिए खुल जाता है. जब आप Send सेलेक्ट करते हैं तो मेलबॉक्स से ओरिजिनल मेल हटा दिया जाएगा और नए एडिटेड मैसेज से बदल दिया जाएगा.