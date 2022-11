बहुत काम की हैं Microsoft Word की ये सीक्रेट टिप्स, काम हो जाएगा आसान

हाइलाइट्स

माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए वर्जन में ‘Tell me what you to do’ फीचर पेश किया गया है. हर वर्ड के लेटर्स को डिलीट करने के लिए बार-बार बैकस्पेस दबाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप बिना किसी रुकावट के लिखना चाहते हैं तो टॉप पर मौजूद टूलबार को हाइड किया जा सकता है.