Success Story: चांद और मंगल ग्रह (Moon and Mars) पर से भी धरती (Earth) पर बात करना मुमकिन (Possible to Talk) होने जा रहा है. खास बात यह है कि इस मुश्किल को मुमकिन बनाने की जिम्मेवारी एक भारतीय (Indian) शख्स निशांत बत्रा (Nishant Batra) के हाथों में है.