Motorola का जबरदस्त ऑफर- 'एक फोन खरीदो, एक मुफ्त पाओ'

Motorola Mobile Phone Offers: स्मार्टफोन की दुनिया में विश्वसनीय ब्रांड मोटोरोला अपने यूजर्स के लिए एक खास तोहफा लेकर आया है. मोटोरोला ने अपने चर्चित स्मार्टफोन Moto edge 2020 पर एक बेहतरीन स्कीम शुरू की है. कंपनी इस फोन की खरीद पर Buy One, Get One ऑफर कर रही है. यानी एक फोन खरीदो और साथ में एक फोन मुफ्त पाओ. Moto edge 2020 की खरीद पर कंपनी एक फोन की कीमत में दो फोन दे रही है.

मोटोरोला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (@MotorolaUS) और वेबसाइट www.motorola.com पर इस ऑफर के बारे में डिटेल में जानकारी शेयर की है. मोटोरोला लिखता है- इस फोन को कार्ट में शामिल करें और दूसरा फोन खुद ही एड हो जाएगा. Moto edge 2020 स्मार्टफोन की कीमत 699.99 डॉलर यानी लगभग 53,000 रुपये है.

शक्तिशाली स्टीरियो स्पीकर

मोटोरोला का दावा है कि Moto edge 2020 5G में अब तक का सबसे शक्तिशाली स्टीरियो स्पीकर और इमर्सिव एंडलेस एज डिस्प्ले (Endless Edge display) दिया गया है. इस फोन में दो दिन तक पावर बैकअप देने वाली बैटरी दी गई है.

Moto edge 2020 5G स्मार्टफोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया हुआ है. HDR10+ डिस्प्ले में आप असंख्य रंग देख सकते हैं. डिस्प्ले का 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. शानदार फोटोग्राफी के लिए इस फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है. इसका मुख्य कैमरा 64 मेगापिक्सल का है.

Moto edge 2020 5G स्मार्टफोन अल्ट्रा फास्ट परफॉर्मन्स के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रेम 765 (Qualcomm Snapdragon 765) प्रोसेसर दिया हुआ है. फोन को 6 जीबी रैम और 256 स्टोरेज वैरिएंट में उतारा गया है.

मोटोरोला एज 2020 5जी फोन में 4500 mAh की बैटरी दी हुई है. दावा किया गया है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह बैटरी दो दिन का बैकअप देगी. यह फोन 15W टर्बोपावर चार्जिंग को सपोर्ट करता है. Moto edge 2020 5G स्मार्टफोन में दो दमदार स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं.