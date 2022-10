5000mAh बैटरी, दमदार कैमरे के साथ भारत में आया Moto E22s, कीमत सिर्फ 8,999 रुपये

मोटोरोला ने भारत में नया बजट स्मार्टफोन मोटो E22s लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस फोन को 10,000 रुपये से कम कीमत में पेश किया गया है, जिसका मतलब साफ है कि ये बजट लिस्ट में आता है. इस फोन में कंपनी ने मीडियाटेक चिपसेट दी है. साथ ही इसमें डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है. ये फोन एंड्रॉयड 12 पर काम करता है.

कंपनी ने मोटो E22s को 8,999 रुपये में लॉन्च किया है, और इस फोन की पहली सेल 22 अक्टूबर से शुरू होगी. ग्राहक इस फोन को दो कलर आर्कटिक ब्लू और ईको ब्लक में खरीद सकत हैं. आइए जानते हैं इसके सभी फीचर्स के बारे में….

Moto e22s में 6.5 इंच का IPS LCD पैनल मिलेगा, जो कि 1600×720 रेज़ोलूशन के साथ आता है. इसका डिस्प्ले पैनल 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. ये 268 पीपीआई पिक्सल डेंसिटी तक आता है. फोन मोटोरोला के अपने कस्टम रोम के साथ Out of the Box एंड्रॉयड 12 के साथ आता है, जो स्टॉक एंड्रॉयड के काफी करीब है.

मोटोरोला का ये नया फोन MediaTek Helio G37 ऑक्टा-कोर CPU से लैस है, जिसमें चार A53 2.3GHz और चार A53 1.8GHz कोर हैं. डिवाइस के प्रोसेसर को 4GB रैम के साथ जोड़ा गया है जबकि इंटरल स्टोरेज 64GB तक की है. खरीदार माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट का इस्तेमल करके इसे 1TB तक बढ़ा सकते हैं.

बजट फोन में दमदार कैमरा

कैमरे की बात की जाए तो बता दें कि मोटोराला के नए फोन में ग्राहकों को डुअल लेंस कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा 16 मेगापिक्सल यूनिट का है. वहीं इसका दूसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है. आखिर में इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसे डिस्प्ले में पंच-होल में प्लेस किया गया है.

पावर के लिए Moto e22s में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 10W चार्जिंग स्पीड सपोर्ट के साथ आती है. डिवाइस के बॉक्स में चार्जिंग ब्रिक और सपोर्टिंग केबल भी मिलता है.