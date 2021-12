अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स को टक्कर देने भारत में लॉन्च हुई नई OTT सर्विस 'Hayu', जानें प्लान की कीमत

हायू रियलिटी टीवी कंटेंट के 8,000 से ज्यादा एपिसोड पेश करता है, जिसमें ‘Keeping Up with the Kardashians’ शामिल है. इतना ही नहीं इसमें ‘The Real Housewives’, ‘Top Chefs, ‘Million Dollar Listing’ और ‘Family Karma’ शामिल है. ये ऐप मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कनेक्टेड TV और सेलेक्टेड कंसोल पर उपलब्ध है. सब्सक्राइबर्स को इसके लिए 3 महीने के लिए 349 रुपये या 12 महीने के लिए 999 रुपये देने होंगे.