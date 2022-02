इस हफ्ते लॉन्च होंगे कई धांसू स्मार्टफोन, कौन-कौन उतर रहा है बाजार में, जानें यहां

Latest Smartphones Price List: यह सप्ताह मोबाइल फोन की दुनिया में काफी हलचल वाला साबित होगा. क्योंकि इस हफ्ते कई स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं. मोबाइल फोन निर्माता कंपनी इनफिनिक्स, आसुस, वनप्लस और रियमली भारतीय बाजार में नए स्मार्टफोन लेकर आ रही हैं.

मोबाइल फोन निर्मता कंपनी वनप्लस 17 फरवरी के दिन OnePlus Nord CE 2 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी. इनफिनिक्स ने अपना पहला 5जी मोबाइल फोन उतारने का ऐलान किया है. आसुस और रियलमी भी अपने-अपने नए फोन के साथ बाजार में दस्तक दे रही हैं.

आ रहा है Infinix Zero 5G स्मार्टफोन

वेलेंटाइन डे के दिन मशहूर स्मार्टफोन निर्माता कंपनी इनफिनिक्स मोबाइल (Infinix Mobile) अपना पहला 5जी स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है. इनफिनिक्स भारत में Infinix Zero 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है. Infinix ने Zero 5G की कीमत 20,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें- 16 फरवरी को लॉन्च होंगे Realme 9 Pro Series के स्मार्टफोन, जानें क्या होगी कीमत

Infinix Zero 5G मीडियाटेक डाइमेंशन 900 प्रोसेसर, 13Band 5G सपोर्ट जैसे फीचर्स के साथ आएगा. यह फोन 8GB तक रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा. Infinix Zero 5G मोबाइल फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. फोन में कनेक्टिविटी के लिए Infinix Zero 5G में 5G, NFC, USB टाइप-C और 3.5mm का हेडफोन जैक शामिल हो सकता है. नए स्मार्टफोन में में 33W फास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है.

Asus ROG Phone 5s Smartphone

आसुस भारत में 15 फरवरी को Asus ROG Phone 5s और Asus ROG Phone 5s Pro स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रही है. पिछले साल अगस्त में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ चिपसेट (Qualcomm Snapdragon) के साथ ये स्मार्टफोन को पेश किया गया था..

आसुस रोग फोन 5एस के ग्लोबल वेरिएंट के मुताबिक ही भारत में आने वाले ROG Phone 5s और ROG Phone 5s Pro एंड्रॉइड 11 पर ROG UI स्किन के साथ पेश किए जाएंगे. Asus के इन नए स्मार्टफोन में 6.78-इंच का Samsung AMOLED E4 डिस्प्ले दिया गया है. ये डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है.

Realme 9 Pro Series

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियमली (Realme) 16 फरवरी को Realme 9 Pro Series के स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे. इस सीरीज में Realme 9 Pro स्मार्टफोन भारत के साथ ही ग्लोबल मार्केट (Global Market) में भी पेश किए जाएंगे. 9 प्रो सीरीज के स्मार्टफोन की कीमत 20,999 और 21,999 रुपये हो सकती है.

Realme 9 Pro में फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ Goodix डिस्प्ले दिया जाएगा. इस स्मार्टफोन में OIS के साथ Sony IMX766 सेंसर दिया गया है. रीयलमी 9 प्रो में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2MP का डेप्थ सेन्सर दिया हुआ है. कंपनी ने दावा किया है कि नए सेंसर के साथ इस फोन की मदद से कम रोशनी में भी अच्छी फोटोग्राफी की जा सकती है.

OnePlus Nord CE 2 5G Smartphone

हैंडसेट निर्माता कंपनी वनप्लस भारत में 17 फरवरी के दिन नया स्मार्टफोन OnePlus Nord CE 2 5G लॉन्च करने वाली है. OnePlus ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फोन की लॉन्चिंग की बात कही गई है.वनप्लस के नए स्मार्टफोन के साइड बटन्स और साइड पैनल दिया हुआ है. फोन के बाईं और वॉल्यूम बटन्स हैं, जबकि दाईं ओर पावर बटन दिया गया है. वनप्लस के नए फोन में 8GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज मिलेगा. इस फोन में ColorOS 12 पर आधारित Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा.