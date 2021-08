सिर्फ 8,099 रुपये है Nokia के नए बजट स्मार्टफोन की कीमत! मिलेगा HD+ डिस्प्ले और 4950mAh बैटरी

Nokia C20 Plus भारत में आ गया है.

HMD के नए फोन नोकिया C20 Plus ने भारत में एंट्री कर ली है. ये ब्रैंड न्यू फोन अप्रैल में लॉन्च हुए नोकिया C20 का अपग्रेडेड वर्जन है. कंपनी का नया C20 Plus लेटेस्ट एंट्री लेवल फोन है. HMD इस फोन के साथ एक साल की रिप्लेसमेंट गांरटी भी दे रही है, यानी कि अगर आपके मौजूदा फोन में कोई दिक्कत आती है तो कंपनी नया फोन देगी. कंपनी ने अपने Nokia C20 Plus फोन की कीमत 8,999 रुपये रखी है, जो कि इसके 2GB RAM+32GB स्टोरेज के लिए है. वहीं फोन के 3GB+32GB स्टोरेज की कीमत 9,999 रुपये रखी गई है.

लेकिन अगर आप खुद को जियो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम से एनरोल करते हैं तो 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं. इस ऑफर का फायदा ग्राहक रिलायंस जियो स्टोर या नोकिया स्टोर से पा सकते हैं. ऑफर के बाद फोन के बेस वेरिएंट की कीमत 8,099 रुपये और 3जीबी मॉडल की कीमत 8,999 रुपये हो जाएगी. इसके अलावा JioExclusive प्रोग्राम के तहत फोन पर 4,000 रुपये बेनिफिट पा सकेंगे. आइए जानते हैं कैसे हैं इसके स्पेसिफिकेशंस.

नोकिया C20 प्लस में 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है. इस फोन में 1.6 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर SC9863a प्रोसेसर मौजूद है. ग्राहकों को इस नए फोन में 2 जीबी रैम और 3 जीबी रैम का ऑप्शन मिलता है. फोन की स्टोरेज 32 जीबी तक की है, लेकिन यूज़र्स माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. नोकिया का ये फोन एंड्रॉयड 11 गो एडिशन के साथ आता है.

खास है फोन का कैमराकैमरे के तौर पर इस फोन में 8 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस कैमरे के साथ 2 मेगापिक्सल फिक्स्ड फोकस कैमरा मौजूद है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है. खास बात ये है कि सस्ते फोन के कैमरे में यूज़र्स को पोर्ट्रेट मोड, एचडीआर और ब्यूटिफिकेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं.

पावर के लिए इस फोन में 4950mAh की शानदार बैटरी दी गई है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, ब्लूटूथ 4.2, जीपीएस/ए-जीपीएस, एम्बियंट लाइट सेंसर, जैसे फीचर दिए गए हैं.