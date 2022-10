Nothing Ear (Stick) को लेकर बड़ा ऐलान, यूनीक डिज़ाइन और फीचर्स के साथ इस दिन होगी लॉन्चिंग

हाइलाइट्स

कंपनी ने TWS ईयरबड्स Nothing Ear (Stick) की टैगलाइन ‘Made not to be felt’ रखी है. ईयरबड का केस स्टिक की तरह है, जिसे आराम से पॉकेट में रखा जा सकता है. Nothing Ear (Stick) के साथ चौकोर शेप जैसा केस दिया है, जो कि दिखने में काफी यूनीक है.