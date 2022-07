ट्रांसपैरेंट बैक पैनल और वायरलेस चार्जिंग वाला Nothing Phone (1) भारत में हुआ लॉन्च, कितनी कीमत है और कब से बिक्री शुरू होगी.

हाइलाइट्स

ट्रांसपैरेंट बैक पैनल के साथ Nothing Phone 1 लॉन्च हुआ.

फोन 21 जुलाई से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

नथिंग फोन 1 में 4,500mAh की बैटरी दी गई है.

नई दिल्ली. फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च करने से पहले आमतौर उसका बहुत अधिक प्रचार- प्रसार किया जाता है, लेकिन किसी मिड-रेंज फोन के लॉन्च से पहले ऐसा उत्साह देखने को नहीं मिलता है. हालांकि Nothing Phone 1 को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है. अपने लुक्स और डिजाइन के लिए लंबे समय तक सुर्खियों में रहने के बाद Nothing ने मंगलवार को भारत समेत कई बाजारों Nothing Phone 1 को लॉन्च कर दिया है.

फोन के स्पेसिफिकेशंस में जाने से पहले आपको नथिंग फोन 1 के सबसे यूनीक फीचर के बारे में बताते हैं. दरअसल, फोन में सेमी ट्रांसपैरेंट बैक पैनल दिया गया है, जिसमें LED स्ट्रिप लगी हुई हैं, जो यूजर को नोटिफिकेशन, रिंगटोन समेत कई कामों के लिए एक यूनिक लाइट पैटर्न चुनने की अनुमति देती हैं. फोन दो कलर ऑप्शन ब्लैक और व्हाइट में पेश किया गया है.

नथिंग फोन 1 में चपटा एल्यूमीनियम फ्रेम दिया गया है. इसका टच स्लिक है और इसके गोल किनारे इसे पकड़ने में सहज बनाते हैं. फोन की ऊंचाऊ 193.5g है. पावर और वॉल्यूम बटन को फ्रेम के विपरीत दिशा में रखा गया है, जिससे इन्हें एक हाथ से इस्तेमाल करना आसान हो जाता है. फोन के सबसे नीचे डुअल-सिम ट्रे, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और एक स्पीकर दिया गया है.

Nothing Phone 1 स्पेसिफिकेशंस

डुअल-सिम (नैनो) नथिंग फोन 1 एंड्रॉइड 12 पर चलाता है. इसमें 6.55-इंच फुल-एचडी + (1,080×2,400 पिक्सल) OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120 हर्ट्ज एडॉप्टिव रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है. स्मार्टफोन के बैक में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिलता है. स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ चिप के साथ आता है जिसे 12GB तक LPDDR5 रैम के साथ जोड़ा गया है.

4,500mAh की बैटरी

नथिंग फोन 1 में 4,500mAh की बैटरी मिलती है, जो 33W वायर्ड चार्जिंग, 15W क्यूई वायरलेस चार्जिंग और 5W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन में 256GB तक का UFS 3.1 इनबिल्ट स्टोरेज मिलता है. स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5जी, 4जी एलटीई, वाई-फाई 6, वाई-फाई 6 डायरेक्ट, ब्लूटूथ V5.2, NFC, GPS, ग्लोनास, गैलीलियो और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं. इसके अलावा फोन में डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट के लिए IP53 रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर और तीन माइक्रोफोन भी दिए गए हैं.

डुअल-कैमरा सेटअप

Nothing Phone 1 में दो 50-मेगापिक्सल सेंसर के साथ एक डुअल-कैमरा सेटअप मिलता है. पहला सेटअप 50-MP Sony IMX766 सेंसर ƒ/1.88 एपर्चर लेंस के साथ जोड़ा गया है और यह OIS के साथ-साथ EIS इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, जबकि दूसरा 50-मेगापिक्सेल सेंसर सैमसंग JN1 है और इसे ƒ/2.2 अपर्चर अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस के साथ जोड़ा गया है. फोन पैनोरमा नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, सीन डिटेक्शन, एक्सट्रीम नाइट मोड और एक्सपर्ट मोड सहित कई फीचर्स प्रदान करता है. फोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए /2.45 अपर्चर लेंस वाला 16-मेगापिक्सल का Sony IMX471 सेंसर लगा है. नथिंग फोन 1 में फेशियल रिकॉग्निशन मिलता है.

फोन की कीमत

भारत में नथिंग फोन 1 के 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये है, जबकि 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 35,999 रुपये रखी गई है. वहीं 12GB रैम + 256GB कॉन्फिगरेशन वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट को 38,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है. नथिंग फोन 1 फ्लिपकार्ट पर 21 जुलाई बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. गौरतलब है कि फोन के प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को कंपनी एक हजार रुपये की छूट देगी.