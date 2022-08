Driving License: सरकारी वेबसाइट के जरिए घर बैठे कैसे चेंज करें ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस, ये है तरीका

नई दिल्ली. अक्सर जब आप किसी एक शहर से दूसरे शहर मूव करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस बदलने को लेकर दो-चार होना पड़ता है. कई बार तो लोग RTO के कई चक्कर भी लगा आते हैं, फिर भी काम नहीं होता है. क्या आपको पता है ये बेहद आसान है और ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस बदलने का काम घर बैठे भी आसानी से हो सकता है. इसके लिए किसी ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना होगा. आइए समझते हैं यह कैसे आसानी से ऑनलाइन हो सकता है…

– parivahan.gov.in पेज पर जाएं.– Driving License Related Services ऑप्शन को चुनें.– ड्रॉप-डाउन लिस्ट में अपने स्टेट को चुनें.– License Related Services के अंदर Drivers/ Learners License क्लिक करें.– नए विंडो में Apply for Change of Address ऑप्शन को चुनें.

(ये भी पढ़ें- WhatsApp पर जल्द आएंगे ये 5 ज़बरदसत फीचर्स! बदल जाएगा चैटिंग का अंदाज़)

– Application को सब्मिट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें नीचे Continue पर क्लिक कर दें.– अब आपको DL नंबर और Date of Birth टाइप करना होगा.– अब Get DL Details पर क्लिक करें.– एक विंडो ओपन होगा, जिसे ड्रॉपडाउन में YES पर क्लिक कर दें.– अब एक लिस्ट ओपन होगी, जिसमें नजदीकी आरटीओ को सेलेक्ट करेके Proceed पर क्लिक कर दें.– अब नया एड्रेस और सभी जरूरी डिटेल्स भरकर Change of address on DL के बॉक्स को चेक कर दें.– Permanent, Present या Both में से किसी एक को चुनें और फिर डिटेल्स भर दें– डिटेल्स भरने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करें.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

(ये भी पढ़ें- Jio का धमाकेदार प्लान! एक बार रिचार्ज करा कर पूरे साल पाएं फ्री कॉलिंग, एक्सट्रा 75GB डेटा)

एड्रेस चेंज करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट और फीस1- नए एड्रेस का प्रूफ (जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासबुक या बिजली बिल)2- पैन कार्ड है तो ठीक वर्ना, फॉर्म 60 और 61 की अटेस्टेड कॉपी3- इंश्योरेंस सर्टिफिकेट4- फॉर्म 33 में एप्लिकेशन5- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट6- पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट7- स्मार्ट कार्ड फीस8- चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट9- व्हीकल ओनर के साइन प्रूफ,