iPhone की डिलीवरी होगी पिज्ज़ा से भी तेज, इस ऐप से कुछ ही मिनटों में आपके पास पहुंचेगा फोन

Apple ने इस महीने की शुरुआत में अपने Far Out इवेंट में iPhone 14 को लॉन्च किया था. ब्लिंकिट का कहना है कि यह सर्विस फिलहाल दिल्ली और मुंबई में ही उपलब्ध है. iPhone 14 खरीदने के लिए आईओएस और एंड्रॉइड फोन पर लेटेस्ट @letsblinkit ऐप वर्जन को अपडेट करें.

नई दिल्ली. भारत में iPhone 14 की डिलीवरी ‘पिज्जा’ की तरह मिनटों में होगी! जी हां, ये दावा हमने नहीं बल्कि, ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप ब्लिंकिट (Blinkit) ने किया है. ब्लिंकिट ने ऐप्पल रीसेलर- यूनिकॉर्न इंफो सॉल्यूशंस के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि मिनटों में यूजर्स के घर तक ‘पिज्जा’ की तरह आईफोन 14 को डिलीवर किया जा सके. इस सर्विस का ऐलान कंपनी के सीईओ अलबिंदर ढींडसा ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए किया है.

अलबिंदर ढींडसा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमने ऐप्पल आईफोन और एक्सेसरीज को ब्लिंकिट ग्राहकों तक मिनटों में लाने के लिए @UnicornAPR के साथ साझेदारी की है. अभी के लिए दिल्ली और मुंबई में यह सर्विस उपलब्ध है. साथ ही ढींडसा ने कहा कि iPhone 14 खरीदने के लिए अपने आईओएस और एंड्रॉइड फोन पर लेटेस्ट @letsblinkit ऐप वर्जन को अपडेट करें.

Far Out इवेंट में iPhone 14 को लॉन्च किया गया थाबता दें कि Apple ने इस महीने की शुरुआत में अपने Far Out इवेंट में iPhone 14 को लॉन्च किया था. इस सीरीज में चार आईफोन शामिल हैं. सीरीज में से तीन आईफोन मॉडल- आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स आज से भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं. ब्लिंकिट की आईफोन 14 की सुपर-फास्ट डिलीवरी ऐप्पल प्रेमियों को खुश करे देगी, उन्हें अपने पसंदीदा डिवाइस को यूज करने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

पर्पल और रेड कलर ऑप्शन में पेश किया गया हैवहीं, ब्लिंकिट का कहना है कि यह सर्विस फिलहाल दिल्ली और मुंबई में ही उपलब्ध है. यूजर्स को लेटेस्ट iPhone 14 खरीदने और इसे मिनटों में पाने के लिए अपने डिवाइस पर ऐप का लेटेस्ट Android और iOS वर्जन चलाना होगा. बता दें कि Apple iPhone 14 की शुरुआती कीमत 79,900 रुपये है. फोन के बेस मॉडल में 128GB रैम दी गई है. जबकि टॉप-एंड मॉडल में 512GB की इंटरनल स्टोरेज है. यह स्मार्टफोन 6.1 इंच के सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले से लैस है. और इसे मिडनाइट, ब्लू, स्टारलाइट, पर्पल और रेड कलर ऑप्शन में पेश किया गया है.