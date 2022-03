50 मेगापिक्सल, 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च हुआ Oppo K10, ज़्यादा नहीं है कीमत

Oppo K10 Launched: Oppo K10 स्मार्टफोन और Oppo Enco Air 2 TWS ईयरबड्स को ऑफिशियल तौर पर आज 23 मार्च को भारत में लॉन्च कर दिया गया. Oppo K10 एक एंट्री-लेवल मिड-बजट स्मार्टफोन है जो Realme 9 सीरीज़ और Redmi Note 11 सीरीज को कड़ी टक्कर दे सकता है. ओप्पो के नए स्मार्टफोन में 5जी की कमी है, लेकिन कंपनी स्मूथ डिस्प्ले और कैमरा परफॉर्मेंस का वादा करती है. ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 SoC और पीछे ट्रिपल कैमरा के साथ आता है.

दूसरी ओर, ओप्पो एनको एयर 2 में लोकप्रिय एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन ऑडियो मोड का अभाव है. हालांकि ईयरबड्स में बड़े 13.4 मिमी ऑडियो ड्राइवर हैं. भारत में Oppo K10 की कीमत 6GB रैम ऑप्शन के लिए 14,990 रुपये से शुरू होती है और फ्लिपकार्ट पर 8GB रैम वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है. इसकी बिक्री भारत में 29 मार्च से शुरू होगी. बता दें कि Oppo Enco Air 2 ईयरबड्स की कीमत 2,499 रुपये है.

नए ओप्पो K10 में 6.59-इंच का फुल-एचडी + (2412×1080 पिक्सल) डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और ऊपर-बाईं ओर होल-पंच कटआउट दिया गया है और इसमें 16-मेगापिक्सल का AI फ्रंट कैमरा दिया गया है.

स्मार्टफोन में धूल और पानी के प्रतिरोध के लिए IP5X और IPX4 रेटिंग भी है. Oppo K10 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 SoC है जिसे 8GB और 128GB तक स्टोरेज के साथ पेश किया गया है. फोन रैम एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, जो आइडव स्टोरेज का इस्तेमाल करके रैम क्षमता को 5GB तक बढ़ा देता है. ये फोन एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड ColorOS 11.1 out of the box पर काम करता है.

मिलेगा 50 मेगापिक्सल कैमरा

कैमरे के तौर पर इस फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है. कैमरा ऐप में नाइटस्केप मोड, नाइट फिल्टर, ब्यूटिफिकेशन, डैजल कलर मोड, पैनोरमा मोड, वीडियो फिल्टर आदि जैसे मोड शामिल हैं. Oppo K10 में पावर के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 33W के SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.