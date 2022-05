जल्द आ रहे हैं Oppo Reno 8 सीरीज के स्मार्टफोन, जानें क्या है इनमें खास

Oppo Reno8 Price and Launch Date in India: स्मार्टफोन निर्माता दिग्गज कंपनी ओप्पो जल्द भी भारत में रेनो 8 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है. इस सीरीज को मई की शुरूआत में ही भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है. हालांकि, कुछ टेक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रेनो 8 स्मार्टफोन को जून में पेश किया जा सकता है. रेनो 8 सीरीज में ओप्पो रेनो 8, ओप्पो रेनो 8 प्रो और ओप्पो रेनो 8 प्रो प्लस (Reno 8 Pro Plus) फोन पेश किए जा सकते हैं. फिलहाल, कंपनी की ओर से इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

टिपस्टर ने रेनो 8 स्मार्टफोन के बारे में कई फीचर्स की जानकारी लीक की है. बताया गया है कि ओप्पो रेनो 7 की कामयाबी के बाद ओप्पो रेनो 8 को पेश किए जाने की तैयारी है. ओप्पो रेना 8 एक बढ़िया फोन है. फोन में ऑक्टा कोर प्रोसेसर है. फोन में जीपीएस, ब्लूटूथ, वाई-फाई और ओटीजी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. Reno 8 स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन (Snapdragon 7 Gen 1 Chip) का इस्तेमाल किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, ओप्पो रेनो 8 स्मार्टफोन में 6.55 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है. डिस्प्ले का रेजल्यूशन 2400×1080 पिक्सल होगा. यह फोन Snapdragon 7 Gen1 प्रोसेसर से लैस होगा.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

यह भी पढ़ें- स्मार्टफोन पर मिलेगा तगड़ा डिस्काउंट, फ्लिपकार्ट पर शुरू हो रही है Big Saving Days Sale

ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप

फोन के कैमरे की बात करें तो फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP का IMX766 प्राइमरी कैमरा है. यह Sony का IMX766 सेंसर होगा. साथ में 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर और 2MP का मैक्रो सेंसर है. सेल्फी कैमरे के बारे में कहा जा रहा है कि यह 32 मेगापिक्सल का हो सकता है. ये कैमरे AI पावर्ड हो सकते हैं.

पावर बैकअप की बात करें तो फोन में 4500 mAh क्षमता की बैटरी है. यह 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

[mobileID=”rplOvEG0TNl” mobileBrand=”OPPO” mobileName=”OPPO A16e (4GB RAM + 64GB)” mobileDisplay=”quickView”]

Oppo Reno 7 5G स्मार्टफोन

Oppo Reno 7 5G स्मार्टफोन को इस साल फरवरी में लॉन्च किया गया था. इस फोन में 6.4 इंच एमोलेड डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर है. ओप्पो रेनो 7 5जी में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मौजूद है. 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्‍टोरेज ऑप्‍शन वाले फोन की कीमत भारत में 28,999 रुपये है.