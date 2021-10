पोको का ये धमाकेदार 5G स्मार्टफोन इस दिन होगा लॉन्च, लोग कर रहे इंतजार!

नई दिल्ली. पोको (POCO) M4 Pro 5G स्मार्टफोन अब दिवाली के बाद ही लॉन्च होगा. कंपनी ने इस बारे में आधिकारिक रूप से जानकारी दी है. कंपनी का कहना है कि इस स्मार्टफोन को 9 नवम्बर को लॉन्च कर दिया जाएगा. चीनी समय के अनुसार ये फोन रात 8 बजे लॉन्च होगा. भारत में उस समय शाम के साढ़े पांच बजे होंगे. यह स्मार्टफोन पोको एम 3 प्रो 5जी का अपग्रेड वेरिएंट है, जिसे इस साल मई में लॉन्च किया गया था.

कंपनी ने इस स्मार्टफोन का टीजर जारी करते हुए टैगलाइट पावर-अप योर फन (Power up your fun) दी है. इसके अवाला कंपनी ने अभी तक कोई अन्य जानकारी को शेयर नहीं किया है. लेकिन इस फोन को लेकर अब तक कई लीक्स सामने आ चुके हैं. यह स्मार्टफोन हाल ही में गीकबेंच पर लिस्टेड नजर आया था, जिसका मॉडल नंबर 21091116AC है और C का मतलब चीनी वेरिएंट है. उस लिस्टिंग के पता चला था कि इस डिवाइस में संभवतः मीडियाटेक डाइमेंसिटी 810 चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि कुछ रिपोर्ट में बताया है कि यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा.

ये हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन्स

पोको के इस अपकमिंग स्मार्टपोन में 8 जीबी रैम तक मिल सकती है. सॉफ्टवेटर डिपार्टमेंट की बात करें तो यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा. साथ ही इसमें कंपनी का कस्टम MIUI भी मिलेगा. पोक्को का यह फोन 5जी एनआर कनेक्टिविटी के साथ आएगा. साथ ही इस फोन में एनएफसी सपोर्ट, जीएनएसएस और एफएम रेडियो का सपोर्ट मिलेगा.

चार्जिंग कैपिसिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी इसमें 33W का फास्ट चार्जर देगी. साथ ही इसे रेडमी ब्रांड के एक स्मार्टफोन का रिब्रांडेड वर्जन बताया जा रहा है. कुछ रिपोर्ट का दावा है कि यह फोन रेडमी नोट 11 का वर्जन होगा. पुरानी लीक्स रिपोर्ट के मुताबिक, यह फोन 5000mAh की बैटरी के साथ दस्तक देगा. साथ ही इसमें 8 जीबी तक रैम और बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दस्तक दे सकता है.