रजनीकांत ने लॉन्च किया सोशल मीडिया ऐप Hoote, जानिए क्या कर पाएंगे आप?

नई दिल्ली. सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी बेटी का सोशल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Hoote लॉन्च कर दिया है. इस वॉइस आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रजनीकांत की बेटी सौंदर्या को-फाउंडर हैं और उनके साथ हैं अम्टेक्स (Amtex) के सीईओ सनी पोकाला. इसे लॉन्च करने के बाद रजनीकांत ने ट्वीट किया ‘Hoote – Voice based social media platform, from India for the world.’ मतलब कि Hoote एक वॉइस आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत की तरफ से विश्वभर के लिए है.इस प्लेटफार्म पर आप 60 सेकंड का लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं या फिर पहले से रिकॉर्डिंग कोई वॉइस अपलोड की जा सकती है. सोमवार को दिल्ली में दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के बाद सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि इस ऐप को लॉन्च करके भी बहुत खुश हैं.

रजनीकांत ने कहा कि लोग अब अपने विचारों और शुभकामनाओं को अपनी आवाज के जरिए एक्सप्रेस कर पाएंगे. बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वह अपनी पसंद की भाषा में लिखते हैं. सुपरस्टार की बेटी सौंदर्या ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया का फ्यूचर वॉइस है और मैं इस चीज में बहुत मजबूती से भरोसा करती हूं. सौंदर्या ने कहा कि Hoote पर लोग अपने विचारों और भावनाओं को किसी भी समय कहीं से भी किसी भी भाषा में एक्सप्रेस कर सकते हैं.

क्या खास है इस ऐप में

Hoote के साथ आठ भाषाओं का सपोर्ट है जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों शामिल हैं. Hoote में भारतीय भाषा के तौर पर तमिल, हिंदी, तेलूगु, मराठी, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और गुजराती का सपोर्ट है. Hoote को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यूजर्स बिना कुछ टाइप किए बोलकर मैसेज भेज सकेंगे. मतलब ये कि Hoote एक वॉइस नोट एप है. एक बार वॉइस नोट रिकॉर्ड करने के बाद यूजर्स उसमें अपने अनुसार म्यूजिक और तस्वीरें जोड़ पाएंगे.

Hoote एप को गूगल प्ले-स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है. एप को इस्तेमाल करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. एप में यूजर्स रजनीकांत, गौतम गंभीर, न्यूज चैनल, राजनेता जैसे सेलेब्रिटी को फॉलो कर सकेंगे. एप में मौजूद वॉइस नोट को आसानी से प्ले और पॉज़ किया जा सकेगा. इसमें लाइक, री-पोस्ट और री-शेयर जैसे विकल्प मिलेंगे.

Hoote एप के यूजर्स अधिकतम 60 सेकेंड का वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकेंगे. रिकॉर्डिंग के बाद कैप्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमेज एड किए जा सकेंगे. म्यूजिक के लिए इमोशन, इनवायरमेंटल, नेचर, रिलीजनल और नेटिव जैसे विकल्प मिलेंगे. Hoote एप में कॉमेंट बंद करने का भी विकल्प है. कैप्शन के लिए अधिकतम 120 शब्द का विकल्प मिलेगा.