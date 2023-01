Realme स्मार्टफोन में बार-बार आ रही Ads? परेशान हो गए हैं तो तुरंत इस सेटिंग को ON करें

Hot App and Hot games को हमेशा के लिए डिसेबल कर दें. लॉक स्क्रीन में फोटो और वीडियो वाले विज्ञापन को सेटिंग में जाकर ऑफ करें. इनबिल्ट ऐप्स जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, इसे हमेशा के लिए अनइंस्टॉल कर दें.

नई दिल्ली: स्मार्टफोन में विज्ञापनों के आने से कई बार लोग परेशान हो जाते हैं. इससे बचने के लिए लोग अलग-अलग ब्राउजिंग ऐप इंस्टॉल करते हैं. रियलमी स्मार्टफोन यूज़र्स इसे Realme UI 4.1 पर अपडेट करने के बाद लगातार विज्ञापनों के कारण परेशान हो गए हैं. क्या आप भी इसे ऑफ करना चाहते हैं. एक सिंपल ट्रिक को अपनाते हुए स्मार्टफोन में सभी अनचाहे विज्ञापनों को ऑफ कर सकते हैं.

इसके लिए अलग से कोई भी ऐड ब्लॉकर ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है. कुछ इनबिल्ट ऐप्स जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें हमेशा के लिए अनइंस्टॉल कर दें. इससे बैटरी बैकअप को बढ़ाने के साथ ही इंटरनेट डेटा भी सेव सेव कर पाएंगे.

सिस्टम ऐप में ऐसे करें ads डिसेबल

1. स्मार्टफोन खरीदते समय इनमें पहले से कुछ ऐप्स होते हैं. इससे ads डिसेबल कर सकते हैं.2. इसके लिए सबसे पहले स्मार्टफोन की सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा.3. अब एडिशनल सेटिंग के ऊपर क्लिक करें. यहां आपको बहुत सारे विकल्प देखने को मिलेंगे.4. इनमें से get recommendation के ऊपर क्लिक करें.5. इसे हमेशा के लिए डिसेबल कर सेटिंग को सेव कर लें.

Lock screen से ऐसे करें Ads ऑफ

1. लॉक स्क्रीन में अलग-अलग फोटो और विज्ञापन आने पर लोग इससे परेशान हो जाते हैं. इसे ऑफ करने के लिए सेटिंग पर क्लिक करें.2. इसके बाद Home screen and lock screen पर क्लिक करें.3. अब swipe down on Home screen सेक्शन पर क्लिक कर दें.4. यहां आपको personalised app, show app suggestion, add app search विकल्प देखने को मिलेंगे.5. इनमें से सभी सेटिंग को हमेशा के लिए डिसेबल कर दें.

Hot app and games से करें विज्ञापन ऑफ

1. सबसे ज्यादा लोग ऐप सजेशन और Hot app and games के विज्ञापनों से परेशान होते हैं.2. इसे ऑफ करने के लिए स्मार्ट फोन की सेटिंग के ऊपर क्लिक करें.3. यहां Download and update सेक्शन पर क्लिक कर दें.4. इसमें आपको बहुत सारे विकल्प देखने को मिलेंगे.5. इनमें से notification alert और hot apps and hot games को डिसेबल कर दें.6. इसके बाद उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं.