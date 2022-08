नई दिल्ली. आज-कल हम सभी के पास जीमेल आईडी होती है, एंड्रायड स्‍मार्टफोन तो चलते ही गूगल अकाउंट से हैं, और यह जीमेल गूगल की ही सर्विस है. इसका यूज हम निजी और ऑफिशियल कामों में खूब करते हैं. ऐसे मेंअगर आप अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं और आपके पास रिकवरी ईमेल या फोन नंबर नहीं हैं, तो चिंतित हो जाएंगे न? लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है.

दरअसल, ऐसा भी एक तरीका है, जिससे बिना रिकवरी ईमेल के भी आप अपने जीमेल अकाउंट का एक्सेस दोबारा पा सकते हैं. रोचक बात यह है कि पासवर्ड और रिकवरी ईमेल आईडी के बिना अकाउंट एक्‍सेस करने का तरीका यह बेहद आसान है। कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप पासवर्ड बदल सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे कर पाएंगे जीमेल को एक्सेस…

– सबसे पहले ‘गूगल अकाउंट रिकवरी’ ऑप्‍शन पर जाएं.– यहां अपनी जीमेल आईडी या यूजर नेम डालें.– इसके बाद फॉरगेट पासवर्ड पर टैप करें.– अब आपको आगे स्क्रीन पर 3 ऑप्‍शन नजर आएंगे.– इन ऑप्‍शन में “Enter your password”, “Get verification email on recovery email” तथा “try another way to sign in” आपको दिखाई देंगे.– इनमें से आपको “try another way to sign in” पर क्लिक करना है.– अब आपको उस डिवाइस पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें आप पहले से Log in हैं.– इस तरह अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करें और Yes, Its me पर टैप कर दें.– अब आप अपने जीमेल अकाउंट में Sign In हो जाएंगे.

इस बात कर रखना होगा ध्यान

यह भी ध्‍यान रखना है कि इस प्रोसेस की भी कुछ लिमिटेशन्स हैं. यह तरीका तभी काम करेगा, जब आपके पास वो डिवाइस होगा जिसमें आपकी जीमेल आईडी इस्‍तेमाल की गई होगी. इसलिए एक्‍सपर्ट्स कहते हैं कि आपके पास गूगल अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड फोन नंबर या रिकवरी ईमेल आईडी जरूर होनी चाहिए,