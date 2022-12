भारत में जल्द आएगा 200MP कैमरे वाला Redmi 12 Pro Plus, कीमत भी होगी कम

Xiaomi भारत में Redmi 12 Pro Plus फोन लॉन्च करेगी. Redmi Note 12 Pro Plus एक मिड-रेंज फोन होगा. फोन का बेस मॉडल 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 8GB रैम पैक करता है.

नई दिल्ली. चीनी ब्रांड Xiaomi जल्द ही भारत में Redmi 12 Pro Plus फोन लॉन्च करने जारी है. नया स्मार्टफोन कंपनी के Redmi Note 12 5G सीरीज का हिस्सा है जो फिलहाल चीन में पेश किया गया है. कंपनी ने इस सीरीज में तीन फोन पेश किए हैं. इसमें Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus शामिल हैं. भारत में Xiaomi केवल Redmi Note 12 Pro Plus मॉडल ला सकती है.

Redmi Note 12 Pro Plus के एक मिड-रेंज फोन होने की संभावना है. इसकी कीमत 25,000 रुपये से कम हो सकती है. स्मार्टफोन चीन में 2,099 युआन (लगभग 23,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर आता है. फोन का बेस मॉडल 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 8GB रैम पैक करता है. भारत में रेडमी नोट 12 प्रो प्लस के चीनी मॉडल के समान स्पेसिफिकेशंस मिलने की उम्मीद है.

Redmi Note 12 Pro Plus के संभावित स्पेसिफिकेशंस

Redmi Note 12 Pro Plus में 6.67 इंच की फुल एचडी OLED स्क्रीन मिल सकती है. फोन 120Hz तक की रिफ्रेश रेट की पेशकश कर सकता है. स्मार्टफोन के मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 चिपसेट से लैस होने की संभावना है. इसमें 12GB तक LPDDR4X रैम दिए जाने की उम्मीद है.

क्वाड कैमरा सेटअप

फोटोग्राफी के लिए आगामी Redmi Note 12 Pro Plus को पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिल सकता है. फोन के तीन अन्य सेंसर के साथ जोड़े गए रियर पर 200MP का मुख्य सेंसर हो सकता है. फोन के फ्रंट में स्मार्टफोन सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP कैमरा मिल सकता है.डिवाइस में 5,000mAh की बैटरी होने की संभावना है. इसमें 120 वॉट तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है.

Realme 10 Pro Plus से मुकाबला

Redmi Note 12 Pro Plus को आगामी Realme 10 Pro Plus को टक्कर देगा, जिसको हाल ही में भारत में पेश किया गया है. रियलमी 10 प्रो प्लस की शुरुआती कीमत 24,999 रुपये है. इसके तीन मॉडल हैं, जिसनें 6GB+128GB, 8GB+128GB और 8GB+256GB शामिल हैं. फोन हाइपरस्पेस, डार्क मैटर और नेबुला ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं. यह एक ऑक्टा-कोर 6nm मीडियाटेक डाइमेनिस्टी 1080 5G SoC द्वारा संचालित होता है और इसमें 6.7 इंच का घुमावदार AMOLED डिस्प्ले है.