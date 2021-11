15 दिन इस्तेमाल करके वापस कर सकते हैं Samsung के प्रीमियम स्मार्टफोन! जानें कैसे उठाएं फायदा

हम सभी जानते हैं कि फ्लिपकार्ट भारत की सबसे पॉपुलर ई-कॉमर्स वेबसाइट है. दिवाली पर फ्लिपकार्ट पर फेस्टिव सीजन की बंपर सेल लगी थी. फेस्टिव टाइम तो खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों को आकर्षित करने का कोई भी मौका अब हाथ से जाने नहीं दे रहा है. फ्लिपकार्ट ने अपने नए प्रोग्राम की घोषणा की है, इस प्रोग्राम के तहत अब यूज़र्स प्रीमियम और हाई एंड स्मार्टफोन का टेस्ट कर पाएंगे. पसंद न आने पर वो इन्हें वापस भी कर पाएंगे और उन्हें खरीदारी का फुल रिफंड दिया जाएगा. आइए जानते हैं प्रोग्राम के बारे में…

फ्लिपकार्ट का नया प्रोग्राम Love it or Return it के नाम से लॉन्च किया गया है. इस प्रोग्राम में यूज़र्स अब मोबाइल मार्केट में एंट्री करने वाले नए और प्रीमियम स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस कर पाएंगे.

पसंद आने पर यूज़र्स स्मार्टफोन रख सकते हैं और यदि यूजर्स को वह फोन पसंद नहीं आता हैं तो वे फोन को रिटेलर वेबसाइट को वापस कर सकते हैं. यूज़र्स को 15 दिनों के अंदर ही मोबाइल को ई-कॉमर्स रिटेलर को वापस करना होगा.

इस प्रोग्राम में सैमसंग के साथ फ्लिपकार्ट ने की पार्टनरशिप

प्रोग्राम के शुरुआती सफर में फ्लिपकार्ट ने अभी सिर्फ सैमसंग के साथ पार्टनरशिप की है. ग्राहक नए लॉन्च किए गए सैमसंग कंपनी के फोल्डेबल स्मार्टफोन एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इन फोन में सैमसंग Galaxy Z Fold 3 और Samsung Galaxy Z Flip 3 शामिल हैं.

वापसी पर कंपनी करेगी क्वालिटी टेस्ट:

फोन पसंद न आने पर जब यूज़र्स फोन वापस करने के लिए क्लैम करेंगे तो कंपनी फोन का क्वालिटी एश्योरेंस चेक करेगी और कंफर्म करेगी कि स्मार्टफोन ठीक से काम कर रहा है या नहीं. यूजर्स के बैंक अकाउंट में रिफन्ड का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

फ्लिपकार्ट का ये प्रोग्राम अभी चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, गुरुग्राम, पुणे, और कोलकाता जैसे कुछ शहरों में उपलब्ध है.